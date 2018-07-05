翻轉藍綠 林右昌大贏謝立功

2018年07月05日 04:11 中國時報 張穎齊 ／基隆報導 ／基隆報導

年底基隆市長選舉，民進黨提名現任市長林右昌，國民黨則提名謝立功，形成藍綠對決局面；根據艾普羅最新民調，林右昌獲50％支持度，大勝謝立功的15.9％，雙方差距近35％。基隆市民有高達67.1％肯定林右昌施政，值得注意的是，滿意林右昌施政的泛藍民眾56.4％，且29.6％願支持他連任。

林支持度 領先謝34.1%

受軍公教年改衝擊，綠營縣市首長對年底選舉無不戒慎恐懼，但依民調顯示，相當比例軍公教基隆市選民未受影響，林右昌除以50％支持度大幅領先謝立功的15.9％，也有高達64.7％受訪者，看好林右昌將在選舉中勝出，謝僅6.8％。

交叉分析顯示，84％綠營選民支持林右昌連任，中立選民支持比例54.6％，甚至29.6％藍營選民轉向投林，反觀謝立功僅拿到42％藍營選民支持，成為他選情大幅落後林右昌關鍵，至於謝在綠營和中立選民都僅約6％支持度。

泛藍民眾 56.4％滿意施政

另外，謝立功支持者中，僅32.5％認為有機會勝出，反倒有45.1％看好林右昌；泛藍陣營更有高達63.6％覺得林當選機會大，謝僅17％；綠營民眾則有92.4％認為林右昌會連任。顯見基隆不再是藍營傳統票倉。

林右昌第一任期近尾聲，基隆市民對他近4年的執政成績也給予肯定，不但支持度高達67.1％，不滿意度僅13.8％，是歷次民調最低。其中39歲以下年輕選民有超過73％滿意林施政，綠營支持者滿意度更達到90.1％，中立選民也高達67.7％、藍營同樣有過半數、56.4％滿意林的政績。

基隆票倉 不再是藍大於綠

至於對林右昌施政不滿的13.8％市民中，是對交通和用路品質不佳不滿意度較高，分別為16.5％和15.8％。本次民調由艾普羅在2018年6月26日至28日執行，成功訪問1072人，在信賴水準95％情況下，抽樣誤差正負3.0％。

(中國時報)