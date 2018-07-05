綠軍三雄 催油門超車

2018年07月05日 04:11 中國時報 徐養齡 、 甘嘉雯 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹市長林智堅從民調谷底一路竄升為五星市長，扭轉地方藍綠版圖。（徐養齡攝）

基隆市長林右昌民調支持度高達50％，國民黨要翻轉基隆不易。（張穎齊攝）

過去被視為藍營鐵板的桃園市、基隆市與新竹市，3年多來在民進黨鄭文燦、林右昌與林智堅經營下，成功染綠，關鍵在3人都是從逆境中殺出血路問鼎市長大位，當選後更格外珍惜，勤跑基層，令對手「難望其項背」。

鄭文燦就任桃園市長3年多來，1天當3天用，每天跑10幾個行程，加上身段柔軟，藍綠地方人士通吃，桃園市原本是藍大於綠鐵票區，如今國民黨想挽回頹勢，難上加難。

鄭文燦積極參與地方大小事，不但能喊出全市495名里長名字，有人認為他把市長當里長做，許多原支持國民黨的樁腳也被他收編。市議會雖藍大於綠，但不少藍營議員對鄭支持地方建設，也忍不住讚「很給面子」。

2014年初出茅廬的林智堅，在一陣唱衰聲中出馬，以「加速吧！新竹」，在短短100天內贏得勝選，跌碎外界眼鏡，更啟動竹市藍綠版圖扭轉的開端。

不過，林智堅上任之初非一帆風順，施政滿意度一度敬陪末座，他深知新政府勢必經歷「陣痛期」，緊抓親子牌打造「兒童城市」，並有效改善竹科交通，讓竹科人、小家庭有感。

反觀國民黨從市長選戰失利後，2016年立委選戰又敗給柯建銘，氣勢此消彼漲，無法再推拖是藍營大環境不佳使然，民進黨全面執政，林智堅民調也水漲船高，還連年蟬聯五星市長。

至於基隆市長林右昌，同樣未受中央執政不利影響，加上林是幕僚出身，與以往綠營意識形態至上的形象有別，致使他無論在泛藍、中立選民，及各年齡層接受度都高，反讓藍天變綠地。

(中國時報)