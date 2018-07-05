新聞透視－市民普遍有感 藍軍恐回不去了

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中國時報

民進黨中央執政表現不佳，更因勞基法、軍公教年改等引發民怨，但基隆市長林右昌絲毫不受影響，民調大勝國民黨參選人謝立功，林右昌用短短3年半，就讓原屬藍營地盤的基隆幾乎「回不去」。林除施政受肯定，幕僚出身的理性、謹慎性格，與以往綠營政治人物意識形態至上形象不同，提出許多施政願景讓市民普遍有感，都是他爭取連任的優勢。

基隆基本盤以往皆藍大於綠，但這樣的迷思被林右昌翻轉。林在中央歷練後，2009年開始轉戰故鄉基隆，歷經挫敗，埋頭地方蹲點經營，最終在2014年成功當選市長。

基隆經藍營執政多年，市政方面未有明顯起色，民調年年吊車尾，對位在台灣頭的基隆人真是情何以堪，「改變」成為基隆人最深的期盼。

林右昌上任後，積極推動市港再生計畫、大基隆歷史場景重現及水環境計畫等，目前都已就緒，並從市區門戶開始打造，加上全面執政後的民進黨，透過中央挹注，讓基隆有煥然一新契機。對於基隆人通勤需求，短期先以快捷公車應急，長遠則寄望前瞻輕軌解決，期間雖遭北市作梗，最終逐一化解，這些都看得出林右昌沉穩、理性的風格。

林右昌推出的市政願景與規畫，確實讓市民有感，讓外界感覺「基隆真不一樣了」。這樣的施政成績也讓選情幾乎一面倒。

反觀藍軍，2014年派出謝立功與林右昌對決失利後，謝雖捲土重來，卻遲未與地方「議會派」積極整合，加上年初發生民調烏龍，讓基隆藍軍內部心結更深，也使得至今民調都難有起色，藍軍想重返台灣頭，難度高。

(中國時報)

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