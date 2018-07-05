南屯新案夯 打造AI智能宅

2018年07月05日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

麗寶建設繼推出「微笑世紀」一中商圈造鎮有成後，又在科技走廊規畫南屯新案，打造一座全新AI智能宅。

由於總價只要518萬元起，首購族租得起就買的起，目前已吸引自住客搶進、銷售強強滾。

麗寶南屯新案佔地廣達2000坪，規劃6棟大樓，以2~3房產品為主。設計風格為奢華時尚的高格調居家品質，並導入飯店式的管理、VIP休閒會館，公設美觀又實用。

台中這座城市因產業綻放新願景，從精密機械園區、台中工業區、中部科學園區，黃金弧線串聯形成的科技走廊，隨著逐年擴大發展、科技菁英、商機人潮聚集，儼然成就中台灣藏金量最雄厚的聚落。

麗寶建設南屯新案基地座落於黃金科技走廊第一門戶，除了左右串聯台中工業區、中部科學園區，更是科技走廊唯一面對單元二，最貼近七期、八期的貴族生活圈。

絕佳的地理優勢，目前已吸引許多年輕菁英家庭紛紛到此置產，也讓適居的嶺東大學商圈，不僅房價持續加溫，遷入人口更是逐年增長，形成清新人文的新氣象。

在繁忙的城市生活腳步中，都會上班族現在的置產條件，不僅是地段價值，『綠金』也成為全球購買房子的趨勢。

麗寶南屯新案除了擁有交通和生活商圈便利性外，更重要的是緊臨彩虹藝術公園、春社、保安公園、文山游泳池等，藝術人文、自然綠地的稀有環境。

如同台北大安森林公園、台中秋紅谷廣場、文心森林公園，滿眼的綠意，直接表現在房價上，進而燙金翻漲。現在入主可以輕鬆總價，享受富豪般的綠意生活，為該案熱銷主因。

另外，就交通條件來看，麗寶南屯新案位於城市交通軸心，擁有台中最佳的交通優勢，緊鄰74號快速道路、一高、二高、高鐵；坐享台灣各大城市一日生活圈，各大優勢顯現前瞻願景，成為台中最熱門開發的指標區域。

在掌握絕版地段後，麗寶建設更是以推出地標建築之姿，擘劃最完善的產品。

其強調環境共生、共享的生活趨勢，未來在新社區中加入智能的驅動，讓日常生活中除了保護地球、落實環保節能外，又能整合建築生活需求。

包括科技智能、環保綠能、安全效能、貼心機能、傳訊功能等，應有盡有。

麗寶南屯新案整體中庭景觀也很宜人，如臨路種滿黃花風鈴木、櫻花林道和藝術雕塑等，讓花與樹陪著住戶一起書寫幸福的記憶。

住戶看見自然之美，也享受樂活悠閒時光。同時也讓長期處於高壓力工作的科技菁英，擁有在家即能渡假的心情。以未來的眼光，買到超乎想像價值的家。

(中國時報)