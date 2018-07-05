精銳博綠園 住戶好森活

2018年07月05日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

單元二新大樓陸續完工，其中「精銳博」個案，光是私人花園就高達近2000坪，為單元二樹立了低密度的最高典範。

單元二，鄰近市中心、整體面積逾186公頃，建築用地僅佔一半，在低密度、高綠覆的嚴格法規要求下，區域內留設大量的公園、學校用地、綠園道等，是台中市少見的低密度住宅區。

公益路以南並有一條結合自行車專用道新富綠園道，一路綿延貫通至單元五，提供台中市民悠閒樂活的絕佳場域。

且兩、三個街廓就有一座社區公園，讓單元二南側的新富段尤其綠覆過人，吸引不少金字塔頂級族群入主。

其中，精銳建設位於龍富十路與新富二街口的「精銳博」個案，緊鄰2000坪的兒童公園，與基地連結成四面鄰路、超過4300坪的完整街廓。

卻僅使用其中350坪蓋大樓，社區內2000多坪的森林，形成超乎想像的低密度綠特區。此案2棟建築前後錯落、四向皆正面的規劃，讓每一戶都能享有樹海景致。

「精銳博」個案臨路退縮6米，設置4米做為人行步道，與精銳建設認養的兒童公園串連成超過500米的步道，成為適合散步慢跑的林蔭大道。

「精銳博」個案擁有都心難能可貴的森林，購買50坪即享有近2000多坪的森林景觀，園中栽植近400棵喬木，並珍藏許多古樹、奇石，成功將大片自然森林移植都心，讓住戶每天都能享受美好「森」活。

(中國時報)