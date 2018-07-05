台中帝寶落成 感受總裁生活

2018年07月05日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

興富發建設攜手宏泰人壽、甲山林三強聯手興建的「台中帝寶」個案，已經完美落成，其外觀、公設也令人驚艷。

「台中帝寶」大樓是市政特區第一座由P&T GROUP設計的國際豪宅。

全棟花崗石材，建築外觀為四正面的美學精雕，立體深長窗，黃金比例弧線共構，純粹、沉穩又內斂，散發出獨特的氣質。

整體公設從門廳、泳池LOUNGE、多功能宴會廳、到頂樓SKY BAR，以及三十五樓220坪的實品屋，都是王勝正大師的作品。

「台中帝寶」個案坐落於60米的台灣大道，基地臨路退縮20米，塑造出地標建築。

從迎賓迴車道直抵家門，迎接主人的是由神雕俠侶姜憲明、陳麗杏夫妻的創作的『感性之環、圓繫幸福』作品。

水景噴泉象徵永恆情誼，樟樹香氣圍繞、櫸木四季變化，肖楠充滿氛多精，更豐富了整個廣場流域。

而挑高13米的銅鑄大宅門，以市政廳級的布局排場，師法東方哲隱的雙進式門廳，紫銅拱頂、高7米寬12米崗石帷幕，如意花崗石地坪，搭配帝寶的生活秘書、管家服務，感受有如住進官邸的特權排場。

而35樓220坪的總裁行館，從德製BIFFAR精工打造的雙獨立大門開啟，契合多重生活場景的公私領域獨立動線。

室內空間格局包括總裁專屬專用的KTV包廂、茶席專區、鐵板廚藝、Casino，完全是量身訂製的大尺度生活場域。

王勝正說，豪宅設計理念已從早期的新古典奢華風格，一路蛻變為充滿個人品味的獨特風格。

像這類頂級企業主通常遊歷過亞瑪遜河、非洲大草原，甚至極光，因此他嘗試透過大自然畫布，妝點家的味道。如起居室地毯透過綠色水滴散開為荷花葉，帶給家人無限的想像空間。

而中餐、酒吧、鬥智遊戲桌，以及鐵板燒區則是彰顯出主人熱情宴客的心志，廣結善緣帶進更多的財富。

王勝正說，「台中帝寶」最大的基地特色就是可以收藏美美的天際線。在西側和北側欣賞水湳經貿園區美景。

轉身台中大肚山的風景更是家的窗景，坐享綠地、林蔭、大道、山巒、雲起，萬里江山的無上景緻，真的可以感受到總裁生活的愜意、人生的好風景。

(中國時報)