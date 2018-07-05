瑞助21億聯貸案 完成簽約

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2018年07月05日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

由元大銀行統籌主辦的瑞助營造21億元聯貸案，日前完成簽約儀式，資金用以充實工程週轉金及履約保證額度。

此次聯貸案係由元大銀行擔任統籌主辦銀行，參貸行庫計有全國農業金庫、彰化銀行、華南銀行、高雄銀行、上海商銀及合作金庫總計7家金融機構。

當天簽約典禮由瑞助營造董事長張正岳與元大銀行法人金融事業處處長張財育，以及參貸銀行代表共同簽署，瑞助營造董事長張正岳說，此次聯貸案資金主要用為因應未來營運成長需求，用以充實工程週轉金及履約保證額度。

瑞助營造為國內大型甲級營造廠，中華徵信2017年大型企業排名營造業第8名，知名工程包括「2017世大運選手村、選手餐廳」、「台北市和平籃球館」、「台北市興隆公宅二區」等。

在建中的指標工程則有「北部流行音樂中心(南基地)」、「台北市斯文里三期都更案」、「2018台中花博四大展覽館」、「台中港三井OUTLET」及「沙崙智慧綠能科學城C、D區」等。

2018年累積接案金額已逾70億元，伴隨著統包工程的優異表現以及跨入綠能經濟如沼氣發電工程等加值服務，超越全年目標100億元指日可待。

瑞助營造於營建業界口碑優良，施工品質及技術深獲業主肯定，帶動續案率居高不下，目前除站穩北部、中部市場，近年來積極拓展南部市場亦成果斐然。

瑞助營造已於2018年1月正式成立高雄辦事處，全面搶攻南部市腸。日前順利取得21億元聯貸資金，將有助於未來標案取得，以及財務更穩健發展、前景可期。

(中國時報)