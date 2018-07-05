賴揆髮夾彎 稱對岸中國大陸

2018年07月05日 04:11 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德出席「美麗台灣行」發表會表示，政府非常歡迎中國大陸的觀光客來台灣旅遊，用詞和緩，令陸媒關注。（陳君瑋攝）

行政院長賴清德3日出席《天下雜誌》37周年「美麗台灣行」發表會，致詞他強調「政府歡迎中國大陸的觀光客來台旅遊」，未如以往慣稱「中國」，包含當天的政院新聞稿、他的臉書專頁也都稱「中國大陸」。有陸媒關切，賴揆改變稱呼，是否意味民進黨調整當前面對大陸的態度，抑或是為了吸引陸客、拉抬經濟，助力年底選情？

賴清德3日致詞時稱，觀光拓展方向要多元，「我們非常歡迎中國大陸的觀光客來台灣旅遊，不管是團客或自由行、住飯店或民宿，我們都非常歡迎。」

推測改變兩岸議題態勢

關於賴揆提到對岸稱呼，去年10月，藍委王育敏曾在立院時質詢，賴清德慣稱對岸為「中國」而非「中國大陸」，是否隱含「一邊一國」概念？賴揆回應「這是對他們的尊重」，「我也曾經稱對岸為中國大陸，這就是稱呼對方而已」；當時王育敏也問賴清德，有綠委提議公文裡的「中國大陸」改為「中國」，他是否贊同？賴答「我們尊重各單位的文書使用」。

吸陸客拉抬經濟助選情

賴清德之前在立院答詢時自稱「務實的台獨工作者」，但今年4月15日他曾表示，「務實」包含三方面、六個具體工作內容；先前在立院自稱是「務實的台獨工作者」是應立委質詢，不在自己的施政報告內容；當晚行政院也透過新聞稿解釋，在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

陸媒也觀察到3日活動上賴清德對大陸稱呼的改變。除關注民進黨是否改變兩岸議題態勢，也推測此舉是否想拉抬經濟，爭取年底選舉選民支持；連環球網都以「賴清德真的變了嗎？」進行報導。

行政院發言人徐國勇表示，賴院長不管是稱「中國大陸」還是「大陸」，都只是習慣講法，指的都是中華人民共和國。徐國勇表示，賴院長以前講話統統都有提過，也曾講「大陸」、有時講「中國大陸」、有時講「中國」，「這沒有什麼特別的意思。」

(中國時報)