疏通兩岸 下周五連習4會

2018年07月05日 04:11 中國時報 潘維庭 、呂佳蓉、 陳君碩 ／台北報導 、呂佳蓉、／台北報導

在兩岸關係僵持，國民黨主席吳敦義無法登陸導致國共論壇難產之際，前國民黨主席連戰將登陸，盼疏通兩岸關係的緊張局勢，有關人士透露，連戰一行人擬於7月13日在人民大會堂會見中共總書記習近平，這將是習近平連任總書記與國家主席後，兩人首次碰面，也將是習接班後的第四次連習會。

知情人士指出，2005年連戰「破冰之旅」背景是兩岸尚未三通，現在民間交流熱絡，兩個行程難以類比，但此行負責對台的兩名政治局常委習近平與汪洋都會接見連戰一行。

面對當前美國打台灣牌、民進黨政府刻意助長去中的氛圍，習近平在重申兩岸一中等底線外，預計將對台海現狀被打破的新形勢，提出新論述。在國共論壇因國民黨主席吳敦義被阻登陸難產之際，北京也想多聽聽國民黨高層對當前局勢的建議。

知情人士表示，由於年內吳習會不太可能成行，連戰在5月時就有表達赴陸交流的意願，以疏通兩岸關係緊張局勢。該人士透露，連戰此行率團近50人，包含先前曾跟隨連戰登陸會面習近平的重量級企業界人士，如鴻海集團董事長郭台銘也將同行。

隨行團員除企業家及國民黨中央委員連勝文等，還有重量級前職棒名星球員。吳敦義還特別指派黨主席特助周繼祥參與。據了解，連戰在確定訪陸行程後，特別請國民黨副主席林豐正向吳敦義說明，吳敦義則指示周繼祥隨行給予協助。

大陸排出高規格接待，除習近平接見外，包括對台二把手、大陸政協主席汪洋也會與連戰會面，國台辦主任劉結一擬於7月12日先會見該訪問團。

連戰也將前往陜西西安清涼寺祭拜祖母墓，隨後將轉赴東北等多個省市，個人的行程，近月底才會結束。

(中國時報)