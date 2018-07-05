陸學者鼓勵 但不抱特別期待

2018年07月05日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北北京報導 ／台北北京報導

針對行政院長賴清德日前不用「中國」，而改口稱歡迎「中國大陸」觀光客來台旅遊。有大陸涉台學者認為，無論賴之前是否說過自己是務實台獨工作者，只要願意正面看待，即使是表面轉變，也應予鼓勵。不過賴的台獨意識非常頑固，這更多可能是選前的政治語言，大陸對他也不抱特別期待。

「務實的台獨工作者」賴清德日前在推廣台灣觀光時，改口稱「大陸」，而非此前常掛在嘴邊的「中國」。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪時表示，無論賴之前是否說過自己是務實台獨工作者，只要願意正面看待，即使是表面轉變，也應該給予鼓勵。

他說，賴清德這是被迫向現實妥協，是大勢所趨，不過賴的台獨意識非常頑固，未來反覆性極大，比較像是選戰的政治語言。當然應該鼓勵他處理好兩岸關係，但大陸對他不抱特別期待。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵則認為，此次表態的表演成分太多了，大陸更歡迎穩健、理性的台灣政治人物，在這麼重要的兩岸關係上，千萬不能搞「投機」，對自己有利就拿出來說一下，這是大忌。大陸長期以來對兩岸立場，都是聽其言觀其行，不會因一時的改口，就讓大陸有根本性的轉變。

李曉兵表示，賴之前明目張膽地說自己是台獨工作者，這是猖狂過分且觸碰底線的作為，現在突然又改口稱「大陸」，恐怕不宜驟下判斷，相信大陸對於賴是即興表演或真心誠意，會有長期的仔細評估。

南京大學台灣研究所所長劉相平也表示，賴如真想改善兩岸關係，就不僅僅是改變用詞，應該要有實際行動，例如進一步開放兩岸交流，而不是卡關設限。

(中國時報)