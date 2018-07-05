北京10月中下旬重啟香山論壇

北京擬於今年10月中下旬召開香山論壇，搶回軍事話語權。圖為遼寧艦航母編隊在南海海域進行訓練。（新華社資料照片）

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中國時報
李文輝╱綜合報導

去年停辦的北京香山論壇，今年確定重新復辦。大陸中國軍事科學院官方微信日前公布，擬於今年10月中下旬在北京召開第8屆香山論壇。外界普遍認為，北京方面復辦香山論壇，可能是為挑戰由美軍主導的「香格里拉對話」地位。

據了解，香山論壇將由中國軍事科學學會具體承辦，並將在《中國軍事科學》雜誌推出一期主題為〈推動構建人類命運共同體，打造新型安全夥伴關係〉的香山論壇專刊。

香港01網站報導，香山論壇是中國軍事科學學會2006年在北京開辦的「國際安全合作與亞太地區安全論壇」雙年會。經過中共中央軍委主席習近平批准，2014年第5屆起，升級為一軌半，具有半官方色彩，改為每年舉行一次。

作為首個大陸舉辦最多國別參加的安全與防務對話，香山論壇隨著規模擴大，與會人員擴展為亞太地區和域外相關國家國防部或軍隊領導人、國際組織代表、前軍政要員及知名學者。

值得一提的是，去年香山論壇罕見停辦。據了解，停辦的原因可能與去年中共19大召開，加上一系列黨政及軍科院相關人事組織重組有關。

對於北京重啟香山論壇，不少外媒分析直指，北京有意藉香山論壇，來與美國主導的「香格里拉對話」互別苗頭。畢竟，香山論壇是大陸「主場」，同時有東北亞和西亞國家參與支持，甚至部分與陸交好的外國領導人，如柬埔寨總理洪森等，都曾參加過論壇。

今年6月香格里拉對話會中，美國國防部長馬提斯抨擊大陸的南海行動，指責大陸將南海軍事化。相對美方及其盟友大張旗鼓，北京則有意淡化會議重要性，不只出席的官員級別較低，聲音也小很多。

(中國時報)

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