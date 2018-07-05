有助兩岸關係轉圜 多多益善

2018年07月05日 04:11 中國時報 陳柏廷

兩岸緊張態勢升溫之際，行政院長賴清德日前稱呼對岸為「中國大陸」的用詞，引發民進黨政府在兩岸關係「髮夾彎」的臆測。姑且不論出發點為何，但從賴近期對兩岸關係發言相對低調來看，對兩岸關係轉圜仍有一定幫助，畢竟兩岸好，台灣人民才會好。

賴清德日前《天下雜誌》37周年美麗台灣行發表會時稱，歡迎「中國大陸」的觀光客來台旅遊。由於近來兩岸對立態勢升溫，賴此次稱呼對岸，未如以往慣稱「中國」，也引發各界輿論熱議，甚至認為這可能是民進黨政府有意改善與大陸關係的信號。

姑且不去深究賴清德相關說法有所改變的原因為何，但某個程度上，賴清德的「髮夾彎」都應該受到一定的鼓勵。畢竟如果能因此讓北京方面感受到民進黨政府的善意，相信不失為一件好事。

平心而論，兩岸局勢近期並不平靜，大陸施壓台灣力道不斷增強，連續挖角多明尼加及布吉納法索等兩個邦交國，讓蔡英文總統一度動怒，拋出不會再對「中國」退讓的嚴厲措詞，只是從賴日前發言來看，似乎也可看出蔡政府有意和緩兩岸關係。

其實不管如何，只要能讓兩岸關係好轉，任何舉措都應該給予肯定，畢竟兩岸如果能因此有所轉圜，對台灣民眾而言都是好事，「因為只有兩岸好，台灣人民才會好。」

坦白說，台灣民眾要的其實很簡單，就是希望「日子能過得一天比一天好」，但不諱言，民進黨執政2年多來，兩岸流於意識形態之爭，台灣的國際空間不只愈來愈小，經濟情況日益走下坡，整個台灣發展形同原地踏步。

換言之，不管藍或綠執政，愛台灣就是讓台灣人民的日子過得更好，這更應該是當前執政者民進黨政府施政的第一要務；只要民進黨政府能從改善台灣民眾生活出發，說真的，其在兩岸政策多幾個「髮夾彎」，非旦不應該提出質疑，反而應是鼓勵其多多益善。

(中國時報)