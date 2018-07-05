13人精神奕奕 練潛水拚脫身

2018年07月05日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

泰國清萊府美塞縣的少年足球隊，前往地下洞穴探險卻受困9天被尋獲。13人在補充食物飲水，並接受進入洞穴的醫護人員照料後，看起來精神奕奕，有說有笑。（美聯社）

泰國清萊府美塞縣少年足球隊師生13人，受困洞穴失聯9天後，2日被救援人員確認全員生還。泰海軍海豹特種部隊4日發布孩子們的最新影像，眾人看來精神奕奕並報平安。當局表示，雖然13人已開始學習使用潛水面罩呼吸，但將評估他們身心狀況，不會貿然要眾人冒險潛水脫困。

瘦一大圈 家屬好心疼

海豹部隊在臉書公布攝於3日的1分鐘短片，露臉的少年有人披著錫箔保暖毯，一一以傳統泰式合掌式對鏡頭打招呼、自我介紹，並向家人與外界報平安，說自己「非常健康」。在補充食物飲水後，孩子們氣色和精神比被英籍潛水專家發現時好轉許多。影片最末有位少年入鏡，不好意思說他在自我介紹時被漏掉了，引起眾人鬨堂大笑。

海豹部隊軍醫等7人已帶著救援物資進入，負責照料他們。畫面可見醫師正為少年治療皮肉傷，影像還顯示有男孩在岩石上塗鴉。不過帶隊的教練並未露臉。

在山洞外守候的少年家長看了影片難掩欣慰，「我非常興奮，非常開心！」一位母親說，兒子瘦了一大圈。救援人員與海豹部隊正努力鋪設光纖電纜，通訊技師說，纜線架好就可打電話與洞內聯繫，也可讓13人上網。

師生性命無虞，但如何救出洞穴才是重大挑戰，目前持續抽水，讓洞穴積水消退，爭取提早脫困的機會。軍方也指出，眾人已開始練習使用潛水氧氣罩呼吸。

持續抽水 不冒險脫困

雖然潛水離開，是看起來最好且最快的脫困方式，但清萊府府尹奧薩塔那孔恩4日表示，13人可能「不會同時離開洞穴，如果狀況許可，且某人百分之百做好準備，他就可以出來，」他說，每天會對他們進行評估，在確認完全安全之前，不會輕易讓他們冒險潛水離開。

智利礦工 過來人打氣

2010年8月，智利聖荷西金銅礦33名礦工，在700公尺深處受困70天獲救，時隔8年仍令人記憶猶新。礦工之一列加達斯以過來人身分告訴這群受困孩子務必互相扶持，心理上要想著一定會獲救，「他們不必以害怕為恥，我們當時也很怕，即使都是大男人了，一樣會流淚。」

(中國時報)