黑心布丁豆花4年13噸下肚

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中國時報
／台南報導

曾吃上食安官司的立光農工，改名永詠公司後重施故技，又被查獲涉嫌利用過期的食品添加物製成布丁粉等食品，賣給不知情的下游食品業者製成布丁、豆花銷售，粗估至少數萬人食用。檢調2日傳喚實際負責人林佑錚、蔡侑珊表兄妹到案後，林被聲押獲准，蔡女50萬元交保。

檢調指出，永詠公司的前身為立光農工，負責人蔡福源曾於2013年以工業用膠代替食品添加物使用的天然膠，賣給191家食品廠商，還將過期食品添加物「精製刺槐豆膠」賣給依蕾特等16家廠商，經法院判刑2年確定後入獄，目前公司改名後由女兒蔡侑珊及侄兒林佑錚繼續經營。

檢調上月19日前往永詠公司等地搜索時，查獲業者長期使用過期的黃色四號、黃色五號食用色素及丙二醇等食品添加物，製成布丁粉、雞蛋布丁粉、草莓香精，販售給不知情的下游食品業者，受騙業者再製成布丁、豆花等食品賣給消費者。

檢調初步比對銷售紀錄，發現該公司從2014年7月迄今，對外銷售摻入過期食用色素的布丁粉高達580餘公斤，約可製成1萬3000公斤的布丁、豆花，估計4年來應有數萬民眾在不知情的情況下食用。初步清查布丁粉流向新北市全香豆花；雞蛋布丁粉則流向台南市大勝食品原料有限公司及新竹市老協泰商號。

檢調人員當場扣押已過期2至4年的食用色素，衛生局也依法封存過期的食品添加物，並命業者暫停出貨。

檢調當時將該公司負責人蔡侑珊及5名員工帶回訊問，複訊後，先將該公司人員請回，清查該公司產品流向，並待公司另名負責人林佑錚返台後，2日將他約談到案，並再度約談蔡女釐清案情。檢方複訊後，諭令蔡女50萬元交保，林則被聲押獲准。

(中國時報)

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