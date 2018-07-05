改赴緬甸探親 前國安局上校遭訴

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中國時報
／台北報導

前國家安全局潘姓上校，去年退伍後被管制出境，但他從去年5月起3度以旅遊名義申請赴日韓、美加等地，卻違法前往緬甸，被國安局發現他出境過於密集，函送北檢偵辦。檢方傳喚潘到案，他說是探望生病的岳母，並批評政府軍改逼退役軍人出走，檢方4日依違反《國家機密保護法》起訴潘員。

國安局指出，該局離退人員依國家機密保護法第26條及其施行細則第32條規定，退、離職未滿3年的人員出境，應經原服務機關核准，經查潘員於管制期間確有逾越核准出境地區與申請目的地不符的情事，依法可處2年以下徒刑、拘役或科、併科20萬以下罰金。

起訴指出，潘員曾任職國安局第一處，負責國際情報工作，去年退伍後，依規定管制出境1年，期間出國須向國安局申請核准。潘員卻在2017年5月10日、7月27日、11月16日，3度以旅遊名義申請出境，目的地分別是日韓、美加等地。

事實上，潘員3度直接搭機赴緬甸，甚至滯留緬甸數個月，與申請目的地不符，違反國家機密保護法規定，國安局將潘函送北檢偵辦。

檢方調查時，潘坦承未依規定出境赴緬甸，但辯稱是去探望在緬甸養病的岳母，並批評政府軍改政策逼退役軍人出走。檢方對潘的「探病、軍改」說詞並不採信，依法起訴。

(中國時報)

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