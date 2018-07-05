跪求復合被拒 恐怖情人潑酸

2018年07月05日 04:11 中國時報 周麗蘭 、 李文正 ／綜合報導 ／綜合報導

36歲的邱姓男子因不願和女友分手，4日上午攜帶玻璃瓶罐裝的硫酸埋伏在女友上班地點附近等候，女友仍拒絕復合，邱憤而朝女友身體潑硫酸，女子的臉部雖沒被潑到，但眼睛遭噴濺受傷，邱隨後報案通知救護人員趕往，自己則向警方自首，訊後依傷害罪嫌送辦。

警方調查，邱男與李女同居8年多，兩人均有工作，女友10天前提出分手，邱無法接受，3日晚間跪求女友，盼能回心轉意，但女方不為所動，堅持分手。昨天上午7點多，邱拿一瓶硫酸在斗南順安宮香客大樓前等女友上班經過，邱一看到李女就辱罵，隨即朝她身上潑硫酸。

李女當場痛苦哀號，邱打119通知消防隊員到場，將李女送醫急救，李女背部、臉部、腿部多處2度灼傷，眼睛也遭硫酸濺傷，仍在醫院觀察中，所幸沒有毀容。

邱犯案後步行到派出所自首，女方家屬得知後，趕到分局要討公道。李女家屬氣憤說，李女離婚後育有2名孩子，她為了養家努力賺錢，卻遭到爛男人潑硫酸，邱早就買好硫酸，根本就是預謀，自首只是想減輕刑責。

邱則向警方表示後悔，不知道情況這麼嚴重。不過據了解，邱嫌曾向友人透露，李女毀了他，他要給她好看。

此外，陳姓男子去年4月間到新北淡水一間卡拉OK找前女友飲酒，之後竟以剪刀威脅對方脫掉衣服，否則就刺殺他，接著性侵被害人並強拍裸照，直到被害人央求要返家叫小孩起床，陳才放她離開，陳事後辯稱是要對方看他有無菜花性病才拍照，但法院不採信，士院昨依強制性交罪將他判刑3年6月。

(中國時報)