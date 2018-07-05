果菜、魚市場改建 工期恐再延

2018年07月05日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北第一果菜市場及魚市場改建案，採分階段施行，整體工程預計於2025年竣工，不過現在卻面臨三大窘境，包含主體工程尚未發包、魚市場中繼二期流標，及中繼市場原定4.65億經費，須再追加4.5億經費，不但讓原定7年的工期恐再延宕，也讓柯市府不追加預算的神話再度破功。

柯市府不加預算神話破功

萬大魚市場為全台最大魚類批發市場，不過由於建物老舊，北市府斥資140億一併改建第一果菜及魚市場，其中魚市場中繼原編列1.66億，但今年2月初開工，市府就以購置冷凍庫為由，追加2.5億經費；不料，現在果菜市場原編2.99億元，也因面積增加，尚欠2億工程費，讓整體中繼市場總計追加經費達4.5億，預算翻倍，打臉柯市府不追加預算的承諾。

新工處建築科長簡慶祥解釋，果菜市場原在堤外占地2萬4千平方公尺，搬到堤內則增為3萬8千多，因面積大幅提升、施工難度高，目前工程費用仍不足2億，但因設備費用還未確定，所以未來追加的經費一定會超過2億元，財源由市場處自行籌措。

另外，魚市場中繼二期工程也傳出流標，簡慶祥指出，流標是因為無人投標，目前已緊急重新公告上網，二次招標只要有一家廠商參與即可辦理。市場處原定明年2月要攤商搬遷，但攤商質疑恐延到明年中。

市場處重申明年2月搬遷

除了中繼市場一波三折，市場改建主體工程進度也令人捏把冷汗，統包工程原定8月上網公告，但依《農產品市場交易法》批發市場如有新建、改建，須提送營運計畫至農委會核定，始得發包工程，知情人士透露，計畫書6月底才送出，過程還須來回修改，工程決標進度恐再延後2至3月，實際動工時程也會受影響。

對此，市場處批發市場科長高振翔表示，初估審核作業時間約1個月，因前置作業須確定攤商需求，計畫書並無晚送問題。高振翔表示「攤商多慮了，兩者並無影響，仍於明年2月底如期搬遷」。

(中國時報)