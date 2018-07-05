侯友宜3箭 主打安居樂業

侯友宜和街舞少年一起跳舞。（引自侯友宜競選廣告）

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中國時報
／新北報導

不讓對手專美於前，侯友宜競選辦公室4日也推出3支「安居樂業」系列影片，細數侯擔任副市長任內推動公共托育、幸福保衛站、開放共空間等年輕族群關注的議題，期許以年輕人的角度出發，擘劃出安居新北的施政藍圖。

至於會不會把頗具造型的平頭造型也拿來拍競選廣告？侯友宜說，留平頭是因為當刑警時，不希望在警匪近身搏鬥時被抓住頭髮，「完全是為了工作」，未來也不排斥跟廣告結合，目前還在思考中。

侯留平頭 為了工作

目前新北市公托中心已有53所，預計年底將成長至60所，總公共托育供給量達9468名，另外公立幼兒園也達到430班，總計0至6歲幼兒收托量領先其他五都，更佔全國近六成。

侯友宜在公托影片中表示，新北市最早規畫公共托育，托育量全國第一，當選市長以後，將從量到質提升托育品質，除持續增加公共托育中心外，將設置智慧托育營運管理平台，方便家長查詢，讓父母在新北托育更便捷。

公共托育 質量俱佳

侯友宜在副市長任內督導推動的「幸福保衛站」，為新北弱勢兒童打造安全幸褔平台，整合了民間資源與高風險家庭服務安全網，透過四大超商提供需要幫助的孩子，也找出更多高國中小高風險家庭弱勢學童。

侯友宜說，幸福保衛站用最少的錢、幫助更多的孩子，也找到不少失蹤少年，成為社會關懷的新型態。迄2018年4月止，取餐人數約2萬2千人次，轉介了2037個高風險家庭，這項創舉也獲得「2013國際宜居城市大獎賽」社會經濟類金質獎的肯定。

在開放公共空間影片部分，也拍下了侯友宜日前帶著飲料到板橋車站街舞區「舞林漆巷」，探班年輕人跳街舞。侯表示，任內規劃開放空間，讓年輕人有舒服的地方舞動青春，不必跑到台北市。他也承諾，當選新北市長，將多元運用新北市閒置空間，讓年輕人遮風避雨、盡情揮灑。

(中國時報)

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