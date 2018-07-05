陳學聖行程曝光 民進黨議員搶踩點

2018年07月05日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園蘆竹大坡崙橋因截彎取直工程粗糙，嚴重影響垃圾車動線，居民四處陳情，國民黨籍市長參選人陳學聖受理，準備在4日下午進行會勘，但被民進黨籍市議員郭麗華搶在上午會勘並做出結論，委員被議員吃豆腐。業務承辦各單位則抱怨，該地點民代、鄰長已四度會勘，幾成選舉打卡熱點。

陳學聖說，他上周六接獲社區民眾陳情到場會勘，大坡崙橋截彎取直工程沒設圍籬，垃圾車也因為施工難以迴轉，連帶難收社區垃圾，上月30日即做出7月4日下午邀請各單位到現場，謀商解決方案。

沒想到社區居民3日晚間告知陳學聖，4日上午臨時安排郭麗華議員會勘，還做出「因垃圾車進入迴轉的空地，目前水務局施工中，環保局暫時提供子車讓民眾集中垃圾，施工單位配合垃圾車清運時間，再將子車推出來讓清潔隊收運。」結論。

會勘被搶先 宛如被吃豆腐

「這就是我不願意曝光行程的原因，會被追殺！」陳學聖收到訊息，認為已做出結論的會勘，各單位還會再來嗎？推估恐剩「自己到場」。但下午各單位還是到場，不過部分單位出席人員層級縮水，明顯被吃豆腐。

舟車勞頓陪民代 業務停滯

出席人員私下抱怨，早在6月26日無黨籍劉勝全議員首次會勘，當時已經有共識要怎麼解決，接下來里長出國、鄰長會勘1次，4日上午郭麗華議員會勘1次，下午陳學聖立委又再會勘，感嘆「大批人馬舟車勞頓疲陪民代，其他業務都不用辦了！」

(中國時報)