彰化花椰菜農損 可速報速核

福興鄉花椰菜田大雨淹水不退，全都泡爛了。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
農委會主委林聰賢（左）涉水巡視，彰化縣長魏明谷（中）、立委王惠美（右）也都撩下水。（吳敏菁攝）

連3天雨彈狂炸彰化，彰化縣14個鄉鎮傳出農作物受損！農委會主委林聰賢4日在縣長魏明谷、立委王惠美等陪同下，到福興鄉巡視泡水的花椰菜田，當場同意接到縣府速報會立即核定，列為天然災害的救助，從寬、從速、從優認定。

人禍害3萬隻雞溺斃

除農作物受損嚴重，二林鎮與埔鹽鄉更有2處畜牧場近3萬隻肉雞與土雞「溺斃」，損失超過200萬元。業者不滿水患是天災，也是人禍；中科4期二林園區施工，讓附近的排水變得糟糕，值得正視並改善。農業處表示，會盡力協助爭取天然災害補助。

「水還是淹這麼高？」4日林聰賢巡視福興鄉花椰菜田，驚呼水淹得太高，花椰菜已連3天泡在雨水裡，逐漸腐爛漸漸發酵，瀰漫惡臭；菜農陳順結無奈損失3公噸，估計30、40萬元去了了。縣長魏明谷、立委王惠美也都撩下水，捧起腐爛花椰菜，滿臉憂心忡忡轉向林聰賢求解。

「農民需要補助！」魏明谷說，統計縣內截至4日受害面積370.32公頃損害程度11％，換算無收穫42.41公頃，農損後續還會發酵；希望盡速把災害補償金額撥到縣政府和公所，發放到農民手上，盡速恢復耕作。

淹水不退嚇到主委

「經費不夠啊！」立委王惠美說，大水淹這麼久不退，區域和農田排水都要通盤檢討加強整治，不是小排水溝就不管了；農委會的相關補助或低利貸款要快點到位。

林聰賢表示，前瞻基礎建設有治水計畫，農委會將配合縣府整體規畫和經濟部水利署全力搭配；除中央跟地方有天然災害的救助，後續復耕農改場和縣府也會協助大家。

(中國時報)

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