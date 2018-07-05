強冠案賠償金 最高每人9000元

2018年07月05日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

強冠油品案，歷經3年多的纏訟，強冠公司資產經數度法拍執行後，實際消費者（師生）應獲得賠償2442萬8400元，全數獲賠入台灣消保會的帳戶。消保會副祕書長徐邦瀚4日說，將行文給各所學校，請他們提供公款帳戶，再轉帳給各校，預定一個月內完成轉帳作業。

預定1個月內完成轉帳

於民國103年間，台灣爆發一連串食安事件，其中，強冠以來源不明之劣質油品製成全統香豬油等豬油製品，致使眾多供應公私立高中、國中、國小、幼兒園營養午餐團膳業者使用了上述產品。

在此之前已獲得賠償的正義油品賠償案，經由台灣消費者保護協會接受行政院消費者保護處委託，最終雙方於高等法院高雄分院以940萬元達成和解，當時創下台灣史上第一件食安團體訴訟實際獲得賠償金的紀錄。

獲實質賠償 為消費者發聲

本起案件，原告多達4048人，雖於一審訴訟過程中有3811人同意和解，每人獲得和解金6000元；另160人一審判決獲得6000至9000元不等之賠償。一審後仍有77人未獲理賠，由消保會提出上訴繼續為消費者爭取權益，在能為學校師生爭取實質賠償考量下，接受每人3000元之和解賠償方案。

消保會說，在訴訟過程中，不論是和解或法院判賠，金額與當初請求金額落差甚大，對此深感遺憾。但慶幸的是，消費者可實質獲得賠償，在高雄地方法院的法拍協助下，終於實際應賠理賠金全數入帳。也感謝行政院消保處、衛福部食藥署及各縣市消保官，在本次案件為維護廣大消費者權益發聲。

(中國時報)