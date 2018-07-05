老虎堂爆食安疑慮 議員籲嚴懲

標榜手炒黑糖的知名飲品店「老虎堂」。（北市衛生局提供）

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中國時報
／台北報導

標榜手炒黑糖的知名飲品店「老虎堂」，日前遭爆料食材用機器炒，且含有焦糖色素，業者事後推出買一送一滅火，不過北市衛生局追查發現，老虎堂台北4家分店不但沒有食品登錄字號，更有食材未架高存放、垃圾桶未加蓋等缺失，市議員高嘉瑜要求衛生局張貼標章嚴懲業者，讓民眾得以辨識「詐騙店家」。

台中起家的飲品店老虎堂，以手炒黑糖為號召，臉書小編還稱老闆炒黑糖很辛苦，「炒到懷疑人生」，高嘉瑜痛批，「消費者才被你詐騙到懷疑人生！」她不滿說，食安事件頻傳，北市雖有食材登錄平台，但規定在北市有5家以上店面才需登錄，老虎堂在北市僅4家，要求下修標準，有連鎖分店的業者都該強制登錄。

市府參議王明理強調，店家食材來源都有登錄，有些基於個資保護未揭露，後續會將規定從5家下修為3家，8月以前就會預告，也會另外要求店家作食材登錄。

王明理指出，老虎堂台北4家分店皆無食品登錄字號，形同黑戶，已開單要求3天內登錄完成，否則將分別開罰3到300萬。至於廣告宣稱天然、手炒，涉及廣告不實，已請總公司所屬地台中衛生局處理，可開罰4到400萬元。

針對曾廣告不實的店家，議員建議衛生局應立「詐騙標章」提醒消費者，王明理則表示，食安法未授權地方機關去店家門口貼不合格或黑戶標章，這部分將再研議。

另外，衛生局4日也赴老虎堂稽查，發現士林大北店、台北站前店、西門西寧南店、中山南西店等4分店均有食材未架高存放、 垃圾桶未加蓋、食材烹煮區旁牆壁髒汙、未出示員工體檢報告等衛生缺失，已下令改善，屆期若未改善，將依違反食安法，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中國時報)

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