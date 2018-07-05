收容人變身藝術家 廢鋼索蛻變重生

2018年07月05日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣政府日前整頓位在五峰鄉的清泉一號吊橋，原先吊橋上的百年鋼索險些遭到廢棄，不過經由國際藝術大師康木祥的慧眼，並與法務部矯正署八德外役監獄18位收容人合作，預計讓鋼索重生，將成為五峰當地新的地景藝術作品。

縣長邱鏡淳為了讓百年鋼索有新生命，促成康木祥與法務部矯正署八德外役監獄的合作，自清泉一號吊橋拆下的鋼索長達1410公尺，管徑約有3公分寬。康木祥指出「比101的退役鋼索還粗」，創作過程更加艱辛，而「進化」成藝術作品前的整頓工作十分費力，康木祥也向參與的18名收容人喊話，要以期待重生的心情，才能雕塑出具有真、善、美的作品。

邱鏡淳以18羅漢形容參與創作過程的18名收容人，未來藝術作品完成後，具有生生不息的意義，典獄長楊方彥指出，獄方將全力配合，將鋼纜磨到光亮，也如同受刑人從「監禁、沈澱、蛻變、賦歸」過程一般重生。

新竹縣政府文化局另與屏東縣政府觀光傳播處合作，即日起至7月31日止，舉辦「LUCAS去旅行」大型藝術公仔巡迴展，30位來自英國、日本、菲律賓及台灣等地藝術家，打造30隻造型前衛的LUCAS機器人，展現創意。活動期間，民眾與任一LUCAS機器人合照，並在Instagram上發文標記指定關鍵字與地點，就有機會獲得限量「屏安好物」或文化局限定好禮。

(中國時報)