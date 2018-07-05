花生水傷逾2成 農委會啟動救助

2018年07月05日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會主委林聰賢4日前往雲林縣元長鄉勘查花生災情，農民到田裡拔了1株花生，只見花生大多已腐爛發黑，損害明顯超過2成，林聰賢當場宣布啟動天然災害救助機制，同時加碼與地方政府協助農民後續耕除工作。

近日豪雨不斷，對雲林農作造成嚴重災害，雲林縣長李進勇4日陪同農委會主委林聰賢前往元長鄉勘查花生田受災狀況，農民一看到林聰賢與李進勇，滿腹苦水表示政府再不幫助他們，真的要喝西北風了。

林聰賢表示，6月30日與7月2日有豪大雨，這幾天也持續下雨，雲林是重要的農業首都，花生田有5000公頃以上，花生泡在水裡會有遲延性傷害，之前花生災情尚未達到天然災害救助標準，但目前已確定達到救助標準。

林聰賢被問及4日鳳梨農北上抗議一事，強調北農鳳梨拍賣價格每公斤已有17、18元，他認為之前農糧署已與農民溝通過，4日抗議涉及選舉，並非良性的對話。

南部花生受損嚴重，所以他第一時間南下到現場，即時行動才能真正幫忙農民。另外，行政院長賴清德也請國營企業動起來幫助農民，目前已有6萬箱鳳梨訂單，農民可向農糧署登記出貨。

李進勇指出，雲林有些花生已採收，但這幾天下雨沒有太陽可曬，未採收的花生在田裡浸水，2種情況都會造成發芽，因此縣府已先啟動補救措施，有申報第1期耕種花生的農民，1公頃可獲補助1萬元，全部補助經費共約4700多萬元。

另外，第1期作腐敗無法採收的花生，縣府與農委會也會協助耕除，以利第2期農作的種植，全方位幫助農民度過難關。

(中國時報)