核廢成鄰居 居民要台電踹共

2018年07月05日 04:11 中國時報 楊漢聲 /台東報導 /台東報導

台電一批用來裝核廢料的空桶原本要運送至蘭嶼卻被拒收，竟堆放在台東富岡漁港邊，受託運送的船公司負責人又將部分移至私人土地上放置，民眾發現住家旁就有核廢料桶，全都嚇壞了！質疑空桶內放置有核廢料，隨意亂放，分明置百姓健康於不顧，要求台電「踹共」。

居民檢舉，除了富岡被放置鍍鋅桶，受台電委託運送的船公司負責人位於台電台東營業處後方的私人土地上，也遭放置8個貨櫃，成堆如山的鍍鋅桶就排放木箱中，仿若不定時炸彈，讓附近民眾擔心受怕，惟恐對健康造成重大疑慮，甚至懷疑幅射正不斷釋放，嚇到晚上睡不著，都快神經衰弱了！

台電人員表示，這些空桶是由南寧公司高雄工廠生產，運送到富岡港口擺放至今，尚未驗收交到台電手中，所以，「嚴格來說，還不算是台電的物品」，強調這些空桶連台灣本島都還沒離開，裡面絕不可能有核廢料。

3日民眾要求開箱時，曾傳出船公司人員宣稱打開檢驗要索價18萬元，讓民眾大為不滿，更直覺空桶內有東西。為平息眾怒和恐慌，台電表示，5日就會派人員攜帶儀器檢測輻射劑量，並打開供民眾看，以消除疑慮。

長期關心核廢議題的台東縣議員林參天撻伐台電以鄰為壑，什麼壞東西都往台東丟，為何不直接放台北?要求給個交代，以平息民眾恐慌。強調反對核廢料放置在台東縣境到底，且寸步不讓，會持續監督台電相關作為，直至改善為止。

(中國時報)