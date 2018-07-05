撤離費自付 攤商批呷人夠夠

友善列印
中國時報
／台北報導

北市府斥資140億經費改建第一果菜及魚市場，中繼打著「穿西裝改西裝」工程方案，果菜中繼為魚市場原址，魚市場則搬遷至華中橋堤外，卻有防汛期面臨停業風險，3日水利處召集相關單位討論，不料市府要求攤商須先找到撤櫃廠商，並自付一年近400萬的撤離費，攤商痛批「柯市府根本呷人夠夠！」

魚市場中繼位於華中橋堤外，設置14個貨櫃屋供駐警隊、廁所、電子拍賣設備等空間，另規畫停車場、拍賣平台、初級加工區等，只是堤外環境惡劣，不僅風沙大，只要颱風來水門一關，即面臨停業問題，且每次貨櫃撤離費用高達130萬元，需要由魚市場自行支付，另外撤離技術問題，水利處與市場處也互踢皮球，攤商罵聲連連。

攤商不滿表示，以一年3次計算，每次貨櫃撤離費130萬，就要額外支出390萬元費用，現在連明年2月要遷至中繼市場的60萬元搬遷費，市府也要求自付，「被迫搬到堤外已經很無奈，柯市府根本呷人夠夠！」

攤商代表不滿表示，魚市場每年上繳1000萬市場管理基金，當初市場處跟大家說，若搬遷有損失均可提報，計算後提報1200萬，市場處原允諾以管理基金補助，不料事後卻只比照果菜市場，補助500萬，這都還不包含堤外營業額衰退的情況。攤商無奈表示，有夠荒謬！

(中國時報)

防火龍果崩盤 高檔禮盒搶市 豪雨重創作物 農改場授減損撇步

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。