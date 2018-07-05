撤離費自付 攤商批呷人夠夠

2018年07月05日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市府斥資140億經費改建第一果菜及魚市場，中繼打著「穿西裝改西裝」工程方案，果菜中繼為魚市場原址，魚市場則搬遷至華中橋堤外，卻有防汛期面臨停業風險，3日水利處召集相關單位討論，不料市府要求攤商須先找到撤櫃廠商，並自付一年近400萬的撤離費，攤商痛批「柯市府根本呷人夠夠！」

魚市場中繼位於華中橋堤外，設置14個貨櫃屋供駐警隊、廁所、電子拍賣設備等空間，另規畫停車場、拍賣平台、初級加工區等，只是堤外環境惡劣，不僅風沙大，只要颱風來水門一關，即面臨停業問題，且每次貨櫃撤離費用高達130萬元，需要由魚市場自行支付，另外撤離技術問題，水利處與市場處也互踢皮球，攤商罵聲連連。

攤商不滿表示，以一年3次計算，每次貨櫃撤離費130萬，就要額外支出390萬元費用，現在連明年2月要遷至中繼市場的60萬元搬遷費，市府也要求自付，「被迫搬到堤外已經很無奈，柯市府根本呷人夠夠！」

攤商代表不滿表示，魚市場每年上繳1000萬市場管理基金，當初市場處跟大家說，若搬遷有損失均可提報，計算後提報1200萬，市場處原允諾以管理基金補助，不料事後卻只比照果菜市場，補助500萬，這都還不包含堤外營業額衰退的情況。攤商無奈表示，有夠荒謬！

(中國時報)