張花冠預告 水果戰爭年正要開始

2018年07月05日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

鳳梨價格低迷，農民北上抗議，嘉義縣長張花冠4日在縣府舉辦記者會，說明早在3個月前，縣府便委請在地合作社，協助收購鳳梨並外銷，認為今年受氣候影響，農作物生產期重疊，造成市場供需失衡，預告「水果戰爭年才正要開始。」

張花冠指出，自今年初起香蕉盛產，致供過於求價格慘跌，現則是鳳梨價格崩跌，這些狀況顯示，農業產銷問題持續不斷，今年將是「水果戰爭年」，若農政單位未妥善處理，恐引起中南部農民不滿，演變成「國安問題」。

面對鳳梨價格低迷，張花冠強調，縣府已在4、5月主動請嘉賢果菜運銷合作社、疊溪果菜生產合作社，協助收購150噸嘉義在地鳳梨進行加工，另由盈全國際開發有限公司外銷至加拿大、新加坡及香港等地。

嘉賢果菜運銷合作社理事主席周穗海表示，相較於其他水果而言，鳳梨容易控制產期，照理應不會有生產過剩現象，推測是今年氣候順，雨水少及天氣熱等因素，致生產撞期而產量大豐收，縣府5月初就找他們協助鳳梨加工，避免投入市場影響價格。

張花冠強調，接下來火龍果的產銷問題也將浮現，目前她已與南僑集團聯絡，準備開發合作火龍果果汁、火龍果冰淇淋等，未來也將規畫與知名連鎖飲料店洽談行銷火龍果飲品；縣府農業處指出，目前香蕉已加工處理7.5公噸，去化已處理151公噸，鳳梨加工處理150公噸，後將續請五惠食品、尚順食品、南投縣南投市鳳梨生產合作社及永大食品等公司，協助處理250公噸鳳梨。

(中國時報)