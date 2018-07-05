台東10大景點票選 伯朗大道奪冠

2018年07月05日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府交通及觀光發展處辦理「台東必去景點TOP10」票選活動公布，池上鄉的伯朗大道拿下第1名，其他包括鹿野高台、三仙台風景區、台東森林公園、金針山、鐵花新聚落、多良車站，而新入榜的景點則有朝日溫泉、栗松溫泉、加路蘭遊憩區。

台東縣縣政府交觀處繼票選推薦台東10大美食之後，交觀處粉絲專頁-台東就醬玩Amazing Taitung在6月中舉辦了台東必去景點TOP10活動，網友共推薦提出近百個景點，除了前10名，列為世界八美之一的台東大學圖書館、太麻里孟宗竹林步道、成功宜灣卡片教堂等也有在地人推薦，算是比較私密的景點。

TOP10分別為伯朗大道、鹿野高台熱氣球、三仙台風景區、多良車站、鐵花新聚落、台東森林公園、栗松溫泉、太麻里金針山、朝日溫泉、加路蘭遊憩區等，涵蓋了自然風景、文化歷史、鐵道風情、原民藝術創新等。

交觀處也指出，這次的票選活動，民眾踴躍參與，不到20天就吸引了近8200則留言參與，而有效分享票數則有3300多人，比3年前曾舉辦過同樣票選的留言數增加了3.5倍之多，而有效分享票數也增加了近14倍之多。

暑假正開始，除了熱滾滾的熱氣球嘉年華以外，交觀處也透過此次票選活動，邀請民眾前往這些景點，發現不一樣的台東。

(中國時報)