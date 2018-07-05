世大棒球賽開打 嘉義子弟爭光

2018年07月05日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

2018年世界大學棒球錦標賽，6日至15日在嘉義市立棒球場開打，有美、日、韓、中華隊等8支球隊參賽，全程賽事免費入場，中華隊投手蘇俊璋、劉軒荅出身嘉義市民生國中棒球隊，全市有3處地點現場轉播中華隊賽況，市府歡迎大家為中華隊加油。

2018世界大學棒球錦標賽6日將在嘉義市立棒球場開賽，共有8支球隊分為2組進行預賽，A組有地主中華隊與韓國、捷克、澳洲，B組為日本、美國、俄羅斯與香港。7日至9日每天下午5點，中華隊各對戰韓國、捷克、澳洲，嘉義文創園區、家樂福嘉義店、嘉樂福觀光夜市叮叮棒壘球場等3處，有現場轉播球賽，市府籲請大家為中華隊加油。

市府教育處表示，中華隊22名正選球員有2位是嘉義市民生國中棒球隊出身，他們是劉軒荅、蘇俊璋2位投手，劉軒荅就讀國立體育大學，今年中職選秀在第3輪第2順位被統一獅挑中，投手實力備受肯定，拿手球路是指叉球，球速約140至144公里。

蘇俊璋就讀文化大學，是劉軒荅小2歲的學弟，在今年全台成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽均表現不俗，球速約139公里，指叉球、滑球都拿手。

民生國中棒球隊教練李文傳說，劉軒荅、蘇俊璋在校時都非常認真練球，且表現出色，劉軒荅當時就是全台數一數二的投手，蘇俊璋是捕手兼投手，球速也佳，2人能為中華隊出賽，堪稱是「嘉義之光」，他深感欣慰。

(中國時報)