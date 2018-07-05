泰武圖書館 打造原鄉閱讀樂園

2018年07月05日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

泰武鄉圖書文物館歷經4年時間打造規畫，4日上午重新開館，以「原住民閱讀屋」為主題，除了圖書外也展示各式排灣族傳統文物，充滿濃濃原民風。原住民鄉因部落間路途遙遠，圖書借閱率一直低於全縣標準，只能靠巡迴圖書等方式提升借閱率。

原住民鄉因幅員廣大，部落間距離遙遠，圖書借閱率一直低於全縣標準。根據統計，去年屏東縣公共圖書館借閱率為86％，低於全國平均值92％；屏東縣8個原民鄉中只有瑪家鄉高於全縣標準，其他都在平均之下，其中霧台鄉22％、三地門鄉23％最低。

縣府文化處圖資科長張關評說，為提升借閱率，每個原鄉圖書館都很努力，除了圖書定期巡迴部落集會所、課後輔導班、教會等地外，也會舉辦Vuvu（長者）說故事等活動，讓更多人進到圖書館，就有機會提升閱讀力。

泰武鄉圖書文物館融合傳統與現代打造為全齡閱讀樂園，也希望成為鄉民的教育、文化、資訊及休閒中心。館長陳秀芳說，圖書館藏書約1萬5000冊，最特別的是成立原住民圖書專區，讓族人透過圖書更了解自己的文化和歷史。

館內蒐藏木雕、陶甕、器皿等約200件排灣族傳統文物，其中鎮館之寶是泰武木雕大師沈秋大的「木雕屏風」，50年前曾有人出價160萬元想購買，不過沈秋大不願割愛，現在才能成為鎮館之寶。

(中國時報)