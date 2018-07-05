怨 強母雞丁守中未拉抬小雞

丁守中雖民調領先，但不少藍議員和助理私下抱怨，丁只跑自己的行程，與議員幾乎沒互動。圖為丁守中參加國民黨內湖區黨員慶生會，受到熱烈歡迎。（本報資料照）

友善列印
中國時報
／台北報導

年底首都之戰三強鼎立，國民黨參選人丁守中雖民調領先，但近來有不少藍議員和助理私下抱怨，丁守中只跑自己的行程，與議員幾乎沒互動，有地方行程也不會通報，每次都是「巧遇」。有議員直言，丁明明是很強的母雞，卻不懂得與議員串聯，毫無母雞和小雞互相拉抬的化學效應，再這樣單打獨鬥，藍營選情未必如想像樂觀。

單打獨鬥不利選情

丁守中5月獲國民黨提名後，積極拜會黨內大老、勤跑基層，不過，丁與黨內議員互動顯得較少，引發不少議員和助理抱怨。

一名國民黨議員就說，原本期盼丁守中與議員能在行程、議題上密切配合，但現實不是這樣，不僅議員們不知道丁的行程，就連在地方辦活動邀請丁，都會被「放鳥」，大家各跑各的，缺乏團結一體的感覺。

另名議員則表示，有幾次丁出席地方活動，選區議員竟毫不知情，僅有少數與丁友好的議員接獲通知，「到底是全黨的母雞，還是特定小雞的母雞？」他直言，明明是很簡單的橫向聯繫卻做不到，他認為，黨內要檢討，否則持續單打獨鬥吃老本，選情不見得如想像樂觀。

還有議員助理認為，姚文智聲勢弱歸弱，起碼綠營組織戰做得好，姚與議員在行程上緊密結合，針對重要的時事議題，也會由黨部配議員調資料，聯合姚一起弄政見。他直說，北市議會下周就要開議，本應抓緊機會，讓丁與議員聯手找議題監督柯政，但現在什麼都沒有，完全各走各的，「哪來什麼母雞帶小雞？」

另名議員助理說，丁雖勤跑基層，但跑得毫無系統性，論地方人脈，丁怎麼可能比當地議員還熟，他選的是市長，不能再用立委層級方式來打選戰。

丁會加強互動合作

對此，丁守中辦公室發言人詹為元表示，目前丁守中走訪基層都在拜訪里長，屬於較小眾的行程，另外有公開活動或地方行程，都有跟市黨部合作發布訊息。丁守中下周就會與議員參選人合照，且未來不設競選總部，會與各區議員組聯合競選辦公室，一定會加強互動合作。

(中國時報)

西屯國小學童通道 開學前啟用 紀念雙親 新鮮蔬菜供偏鄉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。