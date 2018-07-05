怨 強母雞丁守中未拉抬小雞

2018年07月05日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

年底首都之戰三強鼎立，國民黨參選人丁守中雖民調領先，但近來有不少藍議員和助理私下抱怨，丁守中只跑自己的行程，與議員幾乎沒互動，有地方行程也不會通報，每次都是「巧遇」。有議員直言，丁明明是很強的母雞，卻不懂得與議員串聯，毫無母雞和小雞互相拉抬的化學效應，再這樣單打獨鬥，藍營選情未必如想像樂觀。

單打獨鬥不利選情

丁守中5月獲國民黨提名後，積極拜會黨內大老、勤跑基層，不過，丁與黨內議員互動顯得較少，引發不少議員和助理抱怨。

一名國民黨議員就說，原本期盼丁守中與議員能在行程、議題上密切配合，但現實不是這樣，不僅議員們不知道丁的行程，就連在地方辦活動邀請丁，都會被「放鳥」，大家各跑各的，缺乏團結一體的感覺。

另名議員則表示，有幾次丁出席地方活動，選區議員竟毫不知情，僅有少數與丁友好的議員接獲通知，「到底是全黨的母雞，還是特定小雞的母雞？」他直言，明明是很簡單的橫向聯繫卻做不到，他認為，黨內要檢討，否則持續單打獨鬥吃老本，選情不見得如想像樂觀。

還有議員助理認為，姚文智聲勢弱歸弱，起碼綠營組織戰做得好，姚與議員在行程上緊密結合，針對重要的時事議題，也會由黨部配議員調資料，聯合姚一起弄政見。他直說，北市議會下周就要開議，本應抓緊機會，讓丁與議員聯手找議題監督柯政，但現在什麼都沒有，完全各走各的，「哪來什麼母雞帶小雞？」

另名議員助理說，丁雖勤跑基層，但跑得毫無系統性，論地方人脈，丁怎麼可能比當地議員還熟，他選的是市長，不能再用立委層級方式來打選戰。

丁會加強互動合作

對此，丁守中辦公室發言人詹為元表示，目前丁守中走訪基層都在拜訪里長，屬於較小眾的行程，另外有公開活動或地方行程，都有跟市黨部合作發布訊息。丁守中下周就會與議員參選人合照，且未來不設競選總部，會與各區議員組聯合競選辦公室，一定會加強互動合作。

(中國時報)