紀念雙親 新鮮蔬菜供偏鄉

2018年07月05日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

在淡水區經營「牛埔有機農場」的盧建和，18年前為罹癌的父母從外商公司提前退休，返鄉栽種有助健康的有機蔬果供父母食用，儘管父母不幸相繼過世，盧建和把小愛化為大愛，加入「4+1安心蔬菜」供應行列，不計路程遙遠，供應偏鄉小校新鮮蔬菜，善行義舉令人敬佩。

提前退休 經營農場

今年56歲的盧建和，本是國際知名快遞公司中階主管，待遇與前景均讓旁人欽羨，但在18年前，盧父被檢驗出已是肺癌末期，長期吃素的母親也罹患肝癌，當時僅38歲的盧建和為伴親側，毅然退休返回淡水家鄉陪伴照顧雙親。

為了讓父母吃得健康，盧建和把老家旁荒廢已久的土地整理成菜圃，種植有機蔬果，供父母食用，盼盡量延續與父母相處的時間，無奈約1年後，先是父親不幸離世，不久母親也隨之往生。

不辭辛勞 專挑小校

盧建和雖痛失至親，卻也將他對父母的親情之愛化為大愛，加入新北市正大力推動的「4+1安心蔬菜」供應行列，而且專挑其他農友不願意供應的偏鄉或小校，不辭辛勞大老遠將新鮮的有機蔬菜送到學校，當時他最遠是從淡水淡金路4段送到林口的瑞平國小，且持續近3年時間，直到其他農友接手。

為了讓小朋友午餐能吃到營養健康的有機蔬菜，自106學年度盧建和又一肩扛下興仁、新市、淡水、育英、竹圍、水源等6間幼兒園的營養午餐供菜，其中部分幼兒園學童少，每天所需要的有機蔬菜甚至不滿3公斤，他也是毫無怨言，樂此不疲。

盧建和說，每次看到小朋友們開心吃飯的笑容，就更希望小朋友吃到的都是新鮮現摘的有機蔬菜，那怕辛苦一點也值得。

農業局表示，有機農業是未來發展趨勢，希望以盧建和為起點，將有機的信念傳承，讓農業成為台灣的安心健康產業。

(中國時報)