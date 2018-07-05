柯媽盼柯P 當選大台北市長

台北市長柯文哲的母親何瑞英（左一），陪民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩（左二），前往新埔市場拜票，展現高人氣與親和力。（圓圖）為柯媽媽寫祈福卡，起筆時將「台」北的台寫成「大」，變成大台北。（莊旻靜攝）

友善列印
中國時報
邱立雅、／竹縣報導

民國黨主席徐欣瑩投入新竹縣長選戰，4日上午與台北市長柯文哲母親何瑞英，前往新埔第一公有市場拜票，柯媽也以客語推薦徐欣瑩，認為她會讓新竹更進步。兩人在廣和宮祈求柯文哲連任、徐欣瑩當選，不過柯媽在祈福小卡上，不小心將台寫成大，索性寫成「希望（柯文哲）選上大台北市長」。

展現與民國黨好交情

「柯媽」何瑞英堪稱最佳助選員，一走進市場人氣高漲，婆婆媽媽爭相握手，也有不少民眾高喊「徐欣瑩當選」，並送上粽子、菜頭等象徵「好彩頭」。何瑞英用客語推薦徐欣瑩：「有信用的人更好，能讓新竹更進步。」何瑞英誇徐欣瑩是好人，會說到做到。

徐欣瑩與何瑞英前往新埔鎮百年布行，布行老闆親自繡徐欣瑩與柯文哲名字，搭配客家花布致贈徐與柯媽，兩人在廣和宮拜拜，徐欣瑩寫下「大家平安、健康，柯文哲市長高票連任，徐欣瑩當選新竹縣長。」何瑞英則寫「希望選上大台北市長」。

楊文科訪佛心自助餐

柯文哲日前曾受邀至新竹縣與徐欣瑩舉辦講座對談，此舉被視為柯文哲輔選的前哨戰，如今何瑞英陪同徐欣瑩拜票，同樣展現兩家好交情。

原先知名度不高的國民黨提名參選人楊文科，去年就開始跑市場，藉由握手拜票，展現親和力，他4日也前往近日在網路上火紅的橫山鄉自助餐店，該店因費用一律50元，被譽為「佛心自助餐」，誇業者是經營「愛心小食堂」。另外，民進黨徵召的鄭朝方也積極走訪市場，了解地方脈動。

(中國時報)

紀念雙親 新鮮蔬菜供偏鄉 彰化市長三角之爭 選情激烈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。