柯媽盼柯P 當選大台北市長

2018年07月05日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 邱立雅、／竹縣報導

民國黨主席徐欣瑩投入新竹縣長選戰，4日上午與台北市長柯文哲母親何瑞英，前往新埔第一公有市場拜票，柯媽也以客語推薦徐欣瑩，認為她會讓新竹更進步。兩人在廣和宮祈求柯文哲連任、徐欣瑩當選，不過柯媽在祈福小卡上，不小心將台寫成大，索性寫成「希望（柯文哲）選上大台北市長」。

展現與民國黨好交情

「柯媽」何瑞英堪稱最佳助選員，一走進市場人氣高漲，婆婆媽媽爭相握手，也有不少民眾高喊「徐欣瑩當選」，並送上粽子、菜頭等象徵「好彩頭」。何瑞英用客語推薦徐欣瑩：「有信用的人更好，能讓新竹更進步。」何瑞英誇徐欣瑩是好人，會說到做到。

徐欣瑩與何瑞英前往新埔鎮百年布行，布行老闆親自繡徐欣瑩與柯文哲名字，搭配客家花布致贈徐與柯媽，兩人在廣和宮拜拜，徐欣瑩寫下「大家平安、健康，柯文哲市長高票連任，徐欣瑩當選新竹縣長。」何瑞英則寫「希望選上大台北市長」。

楊文科訪佛心自助餐

柯文哲日前曾受邀至新竹縣與徐欣瑩舉辦講座對談，此舉被視為柯文哲輔選的前哨戰，如今何瑞英陪同徐欣瑩拜票，同樣展現兩家好交情。

原先知名度不高的國民黨提名參選人楊文科，去年就開始跑市場，藉由握手拜票，展現親和力，他4日也前往近日在網路上火紅的橫山鄉自助餐店，該店因費用一律50元，被譽為「佛心自助餐」，誇業者是經營「愛心小食堂」。另外，民進黨徵召的鄭朝方也積極走訪市場，了解地方脈動。

(中國時報)