彰化市長三角之爭 選情激烈

2018年07月05日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市長選舉歷來激烈，市長邱建富兩屆屆滿，民進黨提名林世賢、國民黨提民張東正都經激烈初選，打敗同黨同志脫穎而出，原本各就各位正面對決；卻又殺出無黨黃玉芬投入選戰，2男1女，演變成複雜三角競爭。

都擁基本盤 各有優勢

選戰林世賢布局最早，擔任動物醫師的他，長期投入環保、流浪狗等議題，以政治素人之姿，投入本屆議員選舉衝出彰化市第一高票；本趁勢轉戰立委最後退出，目標已鎖定彰化市長，和議員賴岸璋互爭提名後出線。

張東正是國民黨最早表態要參選，初選打敗政治素人黃尊新出線；張東正連任3屆議員，太太陳銌銌也擔任市民代表深耕基層，這次又攜手轉換跑道，分別投入縣長、議員選舉。

無黨黃玉芬是本屆議員，從代表轉戰議員衝出高票展現企圖心，又投入本屆立委選舉！藍綠對決下，拿下可觀票數；這次投入選戰，也傳出有知名人士背後支持，為藍、綠對決創造新話題。

3人基本上都分擁基本盤，各有優勢和罩門！林世賢主打建設牌能夠結合當前執政優勢；反之，彰化市軍公教人口多，過去投票的氛圍能否持續？怎麼吸引更多中間選民的認同仍是挑戰。

藍綠火併 勝負看棄保

張東正則主打重振藍天，主張務實走聯合戰線，彰化市軍公教人口確實多，但張東正和太太主打的聯合戰線能否創造加分？號召藍營團結，也不讓中間選票流失值得觀察。

無黨黃玉芬雖沒有政黨奧援和包袱，打到最後，能否在棄保作用下撐住一片天，也是大考驗。

(中國時報)