南市長給問 打破躺著選迷思

2018年07月05日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

年底台南市長選舉6人參選，市議員選舉更是百家爭鳴，台南社區大學與公民團體仿日劇《民眾之敵》辦「公民聽政會」，8日邀無黨、首次參政素人與公民對話，並發動「台南市長給問」線上連署提問，任一市政議題逾百人連署，市長參選人必須回應，接受公民檢視。

16道題目待連署

台南社大表示，目前已有黃偉哲、許忠信、高思博與林義豐願意參加公民提問，現也積極聯繫甫宣布參選的蘇煥智，至於陳子敬則表示不參加。這項活動為六都同步，台南、台北公民意見最踴躍，台南公民已提出16道題目，任一題目超過百人連署，市長參選人必須提出市政說明。

台南社大表示，日本、德國都有類似市民議會概念，在街頭設置「公民聽政會」讓民眾對於想要從政的人直接提問，面對面討論公共議題，這次與沃草、台南新芽、么八二空間等團體合辦「公民聽政會」，目的就是希望讓參選人直接與公民對話，說明自己參選的動機。

只問民意不問黨

尤其，民眾不只單向聆聽，任何市政意見都能發問、提出質疑。台南社大指出，今年有許多無黨籍參選人，相較於有政黨奧援的參選人坐擁資源，不少無黨籍參選者沒有舞台、也無經費打廣告，這是一個闡述理念的公開平台。

台南社大指出，台南長期由民進黨執政，過去幾次選舉因此有「躺著選」之說，今年參選人數爆炸是警訊，盼透過公民提問，讓市長及市議員參選人了解選民關心的不是哪個政黨當選，而是誰能真正回應民意、服務百姓。

(中國時報)