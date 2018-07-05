韓國瑜棲身黨部 陳其邁租屋

2018年07月05日 04:11 中國時報 林宏聰 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

年底高雄市長選舉很節約，藍綠都不設大型競選總部，韓國瑜借黨部棲身，陳其邁則租屋做競選辦公室，4日辦公室啟用並發表運動經濟政策，對手韓國瑜揶揄，陳其邁頻打經濟牌，「代表他也承認，民進黨執政下的高雄經濟確實不行！」

韓直言打「魯肉飯選戰」

韓國瑜直言中央黨部沒奧援，只能打場「魯肉飯選戰」，並宣布不設大型競選總部，僅借用高市黨部1樓給支持者聚會，不過，雖然目前一面選舉看板都沒有，但近期還是會找適當地點少量懸掛，因為「新娘子結婚必備白紗禮服，再難看也得湊1件！」

陳其邁陣營經過長考，也決定不大興土木設總部，改在中正技擊館旁租下2層樓店面充當競選辦公室，陳其邁表示，不設競選總部可節省經費、避免偏遠地區支持者舟車勞頓，但會更密集下鄉，預計2周內高雄38區走透透，問政說明會起碼辦200場。

陳擬2周走遍高雄38區

不設競選總部，強調選民關心誰能真正端出牛肉，陳其邁4日在競選辦公室受訪時隔空砲轟對手，說選民要的不是只提誇張口號的市長，還說高雄民心未變，他在高雄22年始終如一，「不會一下這裡選、一下那裡選，舉棋不定」，暗諷韓國瑜曾登記台北市長初選。

韓國瑜則是四兩撥千斤，說他到高雄10個多月，聽各行各業都在抱怨，「若以為『民心未變』，肯定是聽得還不夠多」，且陳其邁喊出「經濟市長」，代表他也察覺高雄經濟真的是不行，但受限於被民進黨提名，很多話不方便講，「這方面我比他有優勢多了！」

(中國時報)