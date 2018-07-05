柯團隊海選 近500人遞件

2018年07月05日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

距離年底選舉剩下不到半年，台北市長柯文哲的競選總幹事人選雖還未確定，但據了解，才剛開放報名2天的競選團隊海選活動，已經有超過460人投履歷報名，尤其「開放職缺」與隨行人員是最夯的職缺；另外，部分市府幕僚包括現任副發言人林筱淇、市長室專員林昆鋒等，未來也會轉往競選辦公室，專責負責選舉事務。

本報4日報導，2014年柯文哲競選時海選招募的人才，目前僅剩3人留在市府任職，且不少離開的人都是不堪團隊內鬥而求去。柯昨(4日)受訪時解釋，很多人不見得想留在政府部門，所以陸續到產業界去上班；至於今年選舉的競選團隊，他透露，競選總幹事人選還沒找到，但他一直在想，能不能用比較「乾淨、安靜」的方式，例如全市有6個議員選區，就辦6區的市政說明會、政見發表會和政見辯論會，以跑市政來競選連任就好。

雖然柯文哲競選團隊還未正式成形，柯被媒體詢問時甚至以「你不說我都忘記了」來回應，但事實上，團隊籌備工作早就如火如荼展開。負責海選工作的幕僚邱昱凱表示，海選訊息2日傍晚公布後，截至4日中午已收到461份履歷，其中有100多人投「開放職缺」，活動企畫人員與隨行人員也都有接近百封。

另外，邱昱凱6月也替正職工作人員、義工租用了「共享辦公室co-working space」小樹屋作為競選辦公室，他說，隨著人數漸漸增加，會以包月方式多租一些座位；海選招募到的人才8月陸續到位之後，也會再分配至競選辦公室或競選總部工作。

(中國時報)