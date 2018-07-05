隨辦隨發 新北兒童卡 5分鐘到手

新北市長朱立倫4日主持「新北兒童卡臨櫃即辦即發」啟動記者會。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

新北兒童卡3月推出後讓6至12歲兒童搭北捷享票價4折、搭高捷享票價4.25折優惠，新北市府4日啟動「新北兒童卡臨櫃即辦即發」服務，即日起民眾欲申辦、補換發新北兒童卡，不用再等待1周的申辦作業期，只要到任一區公所即可隨辦隨發，過程僅5分鐘。

新北市今年3月起至各地國小及區公所發放新北兒童卡，但家中學童學區在外縣市的民眾，需要先到公所填單申請，公所再將資料送回票證公司製卡，民眾等完成後再到公所領卡，耗時約1周，讓不少民眾感到不便。

新北市長朱立倫4日上午在「新北兒童卡臨櫃即辦即發」記者會中表示，即日起民眾可在任一區公所臨櫃申辦新卡及補換發卡，5分鐘就可完成，家長也不用再跑兩趟。

另外，新北兒童卡優惠預計7月底納入機場捷運和年底即將通車的淡海輕軌，持卡搭乘將同享成人票半價優惠，希望培養小朋友從小使用大眾運輸的習慣。

交通局綜合規劃科長林昭賢表示，新北兒童卡平均每日使用約6000人次，周六、日及連續假日，單日可達1萬3000人次。

交通局提醒，民眾欲申辦及遺失補換發新北兒童卡，可請法定代理人親自或以書面委託代理人檢具申請書、戶口名簿及身分證明文件，到各區公所臨櫃申辦，首次申請免收製卡費，遺失或人為毀損則需繳交補製卡費100元。

(中國時報)

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