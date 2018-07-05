願心3號橋引道塌陷 與行善團無關

嘉縣府建設處長林永福（左）、嘉義市嘉邑行善團理事長蔡萬華（中）及水上鄉長劉敬祥（右）等人，對外說明「願心3號橋」前方引道塌陷一事。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導
路面塌陷部分主要在引道最低點，即與橋梁介面銜接端，縣府已開挖了解，會再與相關單位釐清原因。（張伊珊攝）

銜接嘉縣水上鄉民生社區與嘉市湖子內重畫區「願心3號橋」前方引道，因雨導致路面部分塌陷，嘉縣府建設處長林永福坦言，此為發包廠商之責，與建造橋梁主體的嘉義市嘉邑行善團無關，4日下午已開挖了解，並委由第3方公正單位檢驗，後將依相關報告釐清責任。

林永福解釋，傾斜引道下邊坡多為透水性材質，如草皮與連鎖磚等，推測連日下雨影響，邊坡水滲流至土層，導致引道兩側路基掏空，出現路面塌陷情形，塌陷部分主要在引道最低點，即與橋梁介面銜接端，縣府已開挖了解，會再和監造設計、施工廠商釐清原因及改善。

「願心3號橋」為嘉義市嘉邑行善團建造，主要由81歲退休教師陳秀治出資，但引道塌陷消息一出，讓不少民眾誤解行善團施作品質堪憂所致，總幹事王貴禾不諱言，近日打來詢問的電話接不停，甚至在收會費時，已有會員產生不信任感，實為困擾；理事長蔡萬華特於4日舉行記者會，對外說明澄清「橋歸橋、路歸路」，行善團已在全台建造585座橋梁，施作品質絕對經得起考驗。

蔡萬華指出，行善團前往各縣市造橋有2條件，包含橋梁由地方政府自行規畫設計並找，及行善團只負責橋梁主體工程等，畢竟引道牽涉土地徵收與住戶出入等問題，行善團一概不介入。另有一特色即為「工、料分離」，因此絕無外界傳言偷工減料或發包廠商等疑慮。

(中國時報)

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