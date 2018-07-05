澎湖湖西鄉選情激烈 10多人搶3席

2018年07月05日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖首善之區馬公市是兵家必爭之地，今年湖西鄉也強強滾，已有10多人放話要參選，競逐3席位，競爭激烈創下歷年來新紀錄。

湖西鄉是澎湖縣第2大鄉市，近年來蓬勃發展人口數激增，103年澎湖縣議會第18屆選舉時，湖西鄉人口數增加為1萬4246人，超過法定餘額分配數，原本縣議員2席位再增加1席。

湖西鄉親熱中參與政治，今年連任兩屆議員的歐陽洲早早表態不再參選，瞬間催動選情，引爆大夥躍躍欲試下場拚搏。

現任議員成萬貫、陳振中、蔡清續已確認繼續爭取連任，陳進兩、許育愷、趙文書、洪國強、許蘭香、陳建銘等人也都在公開場合積極表態踴躍參選的意願，或身後大批支持群眾簇擁力挺聲浪不斷。

老將長期深耕基層實力雄厚，爭取3連霸最資深的成萬貫表示，鄉下選民最死忠，平日經營人脈貼心服務最重要，多年來爭取地方建設回饋鄉民受肯定，這次仍懇請鄉親繼續支持，他一定再接再勵。

現任議員陳振中曾連任兩屆湖西鄉長，施政滿意度高備受鄉民擁戴，積極問政關心地方事，年底選舉可望輕騎過關。

在職警察的黑馬許育愷來勢洶洶，毅然留職停薪投身選戰，擁有湖西村及警界選民力挺，實力不容小覷，政見主打社區營造及觀光農業，打造湖西鄉一村一特色新願景。

(中國時報)