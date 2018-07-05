19搶7 宜蘭市議員選戰超激烈

2018年07月05日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣議員選戰最激烈的戰區非宜蘭市莫屬，宜蘭市應選7席名額，但目前台面上的角逐者已經呈現「參選爆炸」局面，除了現任7人要挑戰連任，另已表態或可能的挑戰者有12人，呈現「19搶7」的局面競爭相當激烈。

宜蘭市應選7席名額，現任議員分別是張建榮（國民黨籍、前議長）、黃定和（國）、林岳賢（國）、楊順木（民），林錫明（無）、江碧華（無）、林志鴻（無），除江碧華還在考慮中，其餘6人都已決定要力拚連任。

藍營方面除現任3席，前縣議員莊淑如以及華梵大學哲學系主任、前縣府教育處長呂健吉都投入戰局，前議長張建榮更是厲兵秣馬已久，將目標鎖定議長寶座，直接喊出「宜蘭市要有議長」的競選口號。

綠營方面縣黨部正式提名有4人，包括吳福田（前縣議員）、林麗、游國良（2人皆現任市民代表）、黃福生（縣府秘書），現任的楊順木並未參加黨內登記，可能改以無黨籍身份參選，另外有意的還有林建地（縣府公共造產人員）。

其他挑戰勢力則康思源（小草、現任市民代表）、孫博（無黨、環保人士）、徐坤炎（無黨籍、殯葬業者），以及現任縣議員江碧華的小叔李漢銘（蘭陽觀光夜市擔任董事長）等人，至於原本也有意要參選的吳紹文（樹黨、小農代表），日前已在臉書上公開表示不參選，轉支持林正芳。

(中國時報)