藍綠新人搶票 挑戰現任優勢

2018年07月05日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

年底九合一選舉下月底開放登記，新北市各選區議員參選人名單底定，其中第一選區議員今年同樣有4席，除了現任議員鄭宇恩、鄭戴麗香、蔡錦賢爭取連任，藍綠營還各推出1位青年新人，形成5搶4局面，地方人士認為，青年新人搶分年輕票源，首當其衝的是上屆第一高票鄭宇恩。

第一選區國民黨議員蔡葉偉今年4月宣布放棄連任，國民黨新北市黨部上月徵召39歲的新北市青工總會長陳偉杰參選，而民進黨則有前議員呂子昌之子、立委呂孫綾28歲胞弟呂孫福加入戰局，蔡葉偉原支持者及年輕族群的選票變動，讓該選區選情增添變數。

國民黨議員鄭戴麗香從台北縣時期就在第一選區經營多年，不少地方人士認為同黨的蔡葉偉棄選後，鄭戴將接收其大多數選票，有望追上上屆票數領先的鄭宇恩和蔡錦賢。

不過，國民黨青年新人陳偉杰外型帥氣陽光，還擁有台灣師範大學政治學研究所法學博士學位的高學歷，可望吸引年輕選票，加上陳在黨部安排下從第六選區永和區轉戰第一選區，有可能獲得配票奧援，對3位現任議員造成的威脅不容小覷。

民進黨議員鄭宇恩4年前在前總統馬英九及國民黨聲勢低落之時，以青年新秀、高學歷女性等清新形象第一高票勝選，今年選區參選女性同樣維持2人，鄭宇恩與鄭戴麗香得票高者就能確定以婦女保障名額連任，鄭宇恩上屆大贏鄭戴麗香1萬3000票，連任前景看好。

地方人士認為，淡水望族出身的綠營新人呂孫福有父親和姊姊加持，與藍營新人陳偉杰搶分年輕選票，鄭宇恩可說首當其衝，加上今年有執政黨包袱，綠營地方選情恐不同於4年前，還有無黨籍的蔡錦賢在地方上聲勢頗高，第一高票換人當不無可能。

(中國時報)