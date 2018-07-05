鄉鎮市長議員提名國民黨多過民進黨

2018年07月05日 04:11 中國時報 陳慶居 、呂筱蟬／綜合報導 、呂筱蟬／綜合報導

年金改革、農產滯銷等政策問題重創執政黨支持度，年底選戰民進黨提名也格外保守，桃園藍營票倉中壢區民進黨市議員僅提名5人，是除復興區外唯一提名未過半選區。苗栗縣鄉鎮市長更僅提名泰安鄉的盧光明，及徵召苑裡鎮長任滿的杜文卿改選通霄鎮，看得出年底地方選戰民進黨艱困程度。

國民黨在苗栗縣18鄉鎮市中提名9人、徵召2人，包括經民調提名縣議員的有苗栗市邱鎮軍和頭份市陳永賢，銅鑼與三義都提名鄉代會主席，分別為李瑞廷與呂明忠。造橋是鄉黨部主委也是前農會總幹事黃天貴，南庄鄉提名觀光產業協會理事長劉月梅。

而在提名現任鄉鎮長競選連任的則有後龍鎮長朱秋隆、大湖鄉長胡娘妹及泰安鄉長劉美蘭。另外，現任公館鄉長曾美露與獅潭鄉長謝春梅，則以徵召方式尋求連任。

民進黨方面，目前僅泰安鄉提名鄉民代表盧光明，將與尋求連任的劉美蘭捉對廝殺，現任苑裡鎮長杜文卿任滿投入通霄鎮長選舉。縣黨部指出，開放提名登記期間，苗栗市和竹南鎮分別有張喜慶和陳聖元登記，但最終並未完成作業程序，不過兩人仍表態會投入地方首長選戰。

中壢區長期以來是兵家必爭之地，早年藍綠於中央級選戰時纏鬥激烈，至於地方級選舉，黨派色彩降低，而是以宗親、閩客的角逐，民進黨採保守策略，市議員選舉僅提名5人，是除原住民外，12個選區裡唯一沒有提名過半的選區。

(中國時報)