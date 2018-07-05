劉士州唱旺選票 陳成添力挺農民

2018年07月05日 04:11 中國時報 黃國峰 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市南屯區市議員劉士州喜歡唱歌，他用唱歌方式拉近與民眾距離；平常勤跑鄰里的他，會看場合選擇歌曲來唱，他說這叫歌唱政治學。北屯區市議員陳成添利用行程空檔到台中市農會採買，身為農會代表的他，特上臉書公開推廣農會新賣場，力挺台中好農。

劉士州指出，有的人會藉由辦活動讓民眾熟悉，他藉由平常參加各式歌唱班與喜歡歌唱的人互動，也會考量場合選歌唱，如新人結婚或比較歡樂的場合會唱蔡小虎的「幸福送給你」，到社團場合則唱「咱是一家人」，很快就能融入團體。

劉士州練歌方式很奇特，他利用晨跑時，邊跑邊大聲唱記歌詞，也會上You tube上面抓歌曲的影片練習唱，完全可背下歌詞的曲子已有100多首，熟悉但仍要看譜唱的約有300多首。

台中地區農會5月7日起遷址於北區健行里忠明路新建大樓繼續營業，1樓作為農特產品展售中心，也販售來自全國各級農會輔導的農特產品。

陳成添指出，農業是與土地建立一份很親密的關係，凝聚農民、族群、聚落，台中農業資源豐富；北屯的大坑就以出產柑橘、麻竹筍、文旦柚、枇杷等農產還有花卉聞名。他盛讚「台中地區農會」蒐羅台中各地的優秀農產，鼓勵青年返鄉務農，並推薦到台中農會採買農特產品。

(中國時報)