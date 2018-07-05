花蓮拚觀光 房價下殺5折

2018年07月05日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮206地震後引發一起全民救觀光熱潮，在地旅行業者在地震後率先發起一波「一人一宿愛花蓮」自救方案，1800元就能搭機暢遊花蓮兩天一夜，優惠價格帶來超過九成的訂購效應，業者為將熱潮延續至暑期旺季，7月起擴大辦理，推出「加一元多住一晚」優惠，共有15家飯店、民宿業者及觀光業者加入，房價下殺5折，盼能再為花蓮帶來大批人潮。

花蓮震後觀光重創，交通部觀光局推出三三五五及兩人成行優惠花蓮觀光方案，業者也自發性推出「一人一宿愛花蓮」優惠活動，有效彌補過年流失的觀光人潮，因相關補助方案在6月底陸續退場，業者再團結，升級加碼推出，暑期限定加一元多一晚的優惠方案，搶攻暑期住房商機。

暑假剛揭幕，花蓮飯店訂房率約7成，民宿則僅有5成，較往年少了1至2成訂房率。花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，盼政府推出的洄瀾之星觀光專列及業者自救的優惠方案，能再衝出一波人潮。美侖飯店副總經理高水祿則說，機加酒方案，也提供接駁服務，縮短到花蓮路程，爭取三天兩夜的停留時間。

花蓮共有翰品酒店、美侖飯店、福容飯店及白色城堡民宿、雲山海民宿、海洋仙境民宿、海洋四季民宿、七星燈塔民宿、七星彩虹民宿、詩莉亞民宿、歐克山莊、海泱民宿、悠活旅店、泊客輕旅及水丁香民宿等，加入「暑期限定一元加價多一晚」活動。

(中國時報)