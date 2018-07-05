到十三行 親近東亞海島文化

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中國時報
／新北報導

新北市立十三行博物館「Hi！海-東亞海島文化特展」暨「考古工作站」與「十三行生活」常設展4日開幕，集結台、日8座博物館，超過200件漁獵、貝器、船舶、貿易及藝術等精品，讓民眾一窺世界最早的萬年魚鉤，以及多件千年歷史漁具等海洋文化風采。

新北市長朱立倫4日上午出席常設展開幕活動時表示，非常感謝各單位、學者以及在地的努力，促成台灣與日本共8家博物館共同合作「東亞海島文化特展」，歡迎民眾趁著暑假到十三行參觀。

十三行表示，「Hi！海-東亞海島文化特展」集結十三行博物館、日本兵庫縣立考古博物館、宮崎縣立西都原考古博物館、沖繩縣立博物館、國立海洋科技博物館、宜蘭縣文化局、宜蘭縣立蘭陽博物館及陽明海洋文化藝術館，展出超過200件漁獵、貝器、船舶、貿易及藝術等精品。

其中，包含2萬3000年歷史的世界最早魚鉤以及多件超過千年歷史的漁具，都是從日本首次來台展出，還有精美的玻璃器、瓷器及日本史前貝飾等，呈現豐富的海洋文化藝術。

「Hi！海-東亞海島文化特展」即日起至12月9日止，在十三行第一特展廳展出；「考古工作站」與「十三行生活」則在二樓常態展出，相關展覽資訊，民眾可上十三行官網或臉書粉絲專頁查詢。

(中國時報)

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