溪口老人食堂 自種溫馨米顧巴肚

2018年07月05日 04:11 中國時報 張亦惠／嘉縣報導

嘉義縣溪口鄉柴林腳教育基金會自辦老人食堂，從「顧巴肚、顧健康」進而提升到身心靈層次，成立劇團、舉辦音樂會，讓長輩在家鄉快樂養老。基金會為求永續經營，自產自銷「溫馨米」，堅持無毒耕種、不灑農藥、以日照曬乾，用最好的品質回饋支持者，收入扣掉成本全數供基金會營運使用。

嘉義溪口鄉柴林腳教育基金會執行長王崑成因擔心村裡的老人家缺乏照顧，改造荒廢三合院做「老人食堂」及長輩日間照護，三合院搖身變成溫馨補給站，外頭下著雨，教室裡的長輩們跟著基金會志工也是退休校長的宋英明做著簡單的穴道按摩、活絡筋骨。

「落大雨嘛愛來！」長輩們笑著說，自從來基金會做健康促進活動後，真的有改善身體痠痛的困擾。

觀察到溪口的老年人口問題，王崑成便與家族的兄弟姊妹集資整修廢棄三合院並開辦老人食堂，提供長輩們周一到周五每天2餐只要50元的服務，也舉行健康促進活動，從剛開始每周1天，到現在周一到周五每天都有活動，舉凡穴道養生、珠心算、槌球、卡拉OK，多元的活動內容豐富長輩生活。

王崑成說，2餐50元是絕對不夠成本的，因此基金會以友善耕種的方式種植稻米，不灑農藥、只用日照曝曬，取名「溫馨米」堅持以最好的品質回饋給支持他們的民眾，曝曬稻米的時間短則2天長則1周，可說是靠天吃飯，但經過陽光慢慢曝曬乾的稻米，口感相較乾燥機烘乾的稻米優質許多，而今年第1期收成的稻米已經曝曬完成，開始販售。

(中國時報)