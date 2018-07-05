嘉縣中埔路掏空 左鎮走山未搶通

友善列印
中國時報
張亦惠、／綜合報導

嘉義縣中埔鄉沄水村4鄰附近道路因連日豪雨加地震造成地基掏空下陷、山坡坍塌，房子就在道路前方的民眾表示，前年開始下大雨就會出現這樣的狀況，再往前更有部分地段山坡已向下崩塌，期望政府能協助重整家園。台南市左鎮區南171之1道路因最近1個月頻繁降雨，連續2次發生走山崩塌，至今尚未搶通，地方居民罵翻天。

嘉縣警局同仁派出所所長鄭銘華說，第一時間派員前往了解並拉起封鎖線也連絡相關單位前往處理，下陷位置距離住家庭院約有一台車的距離，目前暫時不影響聯外交通及住戶安全。沄水村長陳順得表示，過去此路段下大雨也很容易有災害，去年公所有前往處理，礙於一部分是私人地，只能盡量做到不影響安全。

住戶陳小姐說，去年施工路段這次大雨後開始下陷，沒有施工的地方邊坡坍塌，再往前就是他們的房子，很害怕哪天又下大雨家就沒了。中埔鄉公所觀光建設課長鄧智應表示，昨天下午有到場關心並說明情況，也勸導山區民眾若遇豪雨可先撤離到外地，保護自身安全，長遠來看需要政府投資龐大經費才能做好整治。　台南市南171之1道路銜接左鎮與新化，今年6月20日豪雨造成該道路2K+300公尺處道路遭土石流淹沒，工務局派人搶通後，不料該路段又發生大規模走山，連續好幾周道路無法通行。當地數十戶居民只能繞遠路出入，忍不住怨聲連連，抱怨市府搶修效率太慢。

工務局第三大隊表示，先後2次派人到場搶通南171之1道路，原本6月28日已清出一條道路，但是不到2個小時又發生更嚴重的邊坡走山，機具幾乎無法進入，連日大雨導致土石鬆動，為顧慮搶修人員安全，只能暫時撤出，待天氣轉晴後再加快搶通道路，預計一周內可搶通完畢。

(中國時報)

金門海上樂園 水域活動啟航 小三通旅客 上半年成長4.47％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。