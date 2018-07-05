嘉縣中埔路掏空 左鎮走山未搶通

2018年07月05日 04:11 中國時報 李其樺 ／綜合報導 張亦惠、／綜合報導

嘉義縣中埔鄉沄水村4鄰附近道路因連日豪雨加地震造成地基掏空下陷、山坡坍塌，房子就在道路前方的民眾表示，前年開始下大雨就會出現這樣的狀況，再往前更有部分地段山坡已向下崩塌，期望政府能協助重整家園。台南市左鎮區南171之1道路因最近1個月頻繁降雨，連續2次發生走山崩塌，至今尚未搶通，地方居民罵翻天。

嘉縣警局同仁派出所所長鄭銘華說，第一時間派員前往了解並拉起封鎖線也連絡相關單位前往處理，下陷位置距離住家庭院約有一台車的距離，目前暫時不影響聯外交通及住戶安全。沄水村長陳順得表示，過去此路段下大雨也很容易有災害，去年公所有前往處理，礙於一部分是私人地，只能盡量做到不影響安全。

住戶陳小姐說，去年施工路段這次大雨後開始下陷，沒有施工的地方邊坡坍塌，再往前就是他們的房子，很害怕哪天又下大雨家就沒了。中埔鄉公所觀光建設課長鄧智應表示，昨天下午有到場關心並說明情況，也勸導山區民眾若遇豪雨可先撤離到外地，保護自身安全，長遠來看需要政府投資龐大經費才能做好整治。 台南市南171之1道路銜接左鎮與新化，今年6月20日豪雨造成該道路2K+300公尺處道路遭土石流淹沒，工務局派人搶通後，不料該路段又發生大規模走山，連續好幾周道路無法通行。當地數十戶居民只能繞遠路出入，忍不住怨聲連連，抱怨市府搶修效率太慢。

工務局第三大隊表示，先後2次派人到場搶通南171之1道路，原本6月28日已清出一條道路，但是不到2個小時又發生更嚴重的邊坡走山，機具幾乎無法進入，連日大雨導致土石鬆動，為顧慮搶修人員安全，只能暫時撤出，待天氣轉晴後再加快搶通道路，預計一周內可搶通完畢。

(中國時報)