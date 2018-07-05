大雨攪局 一見雙雕易地趕工

一見雙雕藝術季將於15日正式登場，但受到連日雨勢影響，沙雕進度落後，場地也由北航道堤岸改到馬沙溝3D彩繪村內及七股鹽山兩地，正加緊趕工中。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

連日大雨攪局，使得15日即將開幕的《一見雙雕藝術季》室外沙雕工程進度耽擱，加上沙雕展出場地一波三折，先是馬沙溝遊憩區整修，現在又從外航道河堤移到馬沙溝3D彩繪村、七股鹽山2處，工作人員全體總動員，但沿海地區不時降下惱人的雨勢，只能搭起帳篷加緊趕工。

一箭雙雕藝術季活動邁入第10年，每年固定都有鹽雕及沙雕作品展出，鹽雕展區多在室內，較不受天候影響，但沙雕都在戶外，強風及大雨都可能對作品造成損壞，今年因濱海遊憩區整修，地點改往馬沙溝北航道堤岸，一字排開，共設計有9座沙雕，結合原有的3D彩繪藝術村展出。

但地方卻傳出不同聲音，馬沙溝社區發展協會指出，沙雕展首次在北航道堤岸展出，可結合周邊景點，但卻怕外地遊客不熟路況，而且吃東西、如廁都不方便，不如將展區直接拉到村內，導覽員效率也高。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，經過討論後決定順應民意，將沙雕移到村內，與3D彩繪更緊密結合，但考量到社區道路狹窄、空間有限，無法全數遷移，將以地方信仰中心李聖宮為中心，規畫「沙魚竄出」、「生態方舟」等4座沙雕，其他則移動到七股鹽山，也成為首度鹽雕、沙雕同框的「鹽沙樂園」。

近日沿海地區降下豪大雨，嚴重影響工程進度，加上時間所剩無幾，施工人員急得像是熱鍋上螞蟻，全體動員趕工，除了搭上帳篷遮陽遮雨，也忙著替作品定型，希望屆時能夠順利開展。

(中國時報)

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