何禮臺夫妻與2兄弟 均投身花蓮選戰

2018年07月05日 04:11 中國時報 范振和／花蓮報導

花蓮縣新城鄉長參選人何禮臺和爭取連任的大哥嘉里村長何禮鳳、佳林村長何禮飛，三兄弟共同投身下屆選戰，連太太張美華也將設法蟬聯鄉民代表，這是全縣最特殊的政治家族。

56歲的何禮臺曾任鄉代會鄉代、主席，以及兩任新城鄉長，從2000至2018年擔任縣議員至今，相當熟稔地方事務，他考量往昔鄉長任內很多抱負尚未實現，加上鄉民不斷催請，決定再回鍋參選下屆鄉長。由於翻車魚是他在鄉長任內更名為曼波，因而下屆回鍋將以「幸福曼波新城再躍進」為主軸，重提曼波悠游精神，打造一個慢活的快活城市。

而何的太太張美華將爭取連任參選鄉民代表，若夫妻都當選，將形成「先生當鄉長、太太當鄉代」的情況。但她強調，一定「公私不分」，公事、私事都會監督到底。

何家老大何禮鳳已當六屆村長，他說，三兄弟和弟媳都是中國國民黨提名的忠貞黨員，目前老人愈來愈多，他的轄區內活動中心、真光教會等處設施改善後，就是很好的長照據點。

將爭取連任第四任佳林村長的何禮飛說，該村是特定農業區，有很棒的景觀農村特色，人口數雖不到1200人，但土地面積4600公頃卻是全鄉第三大，也有全鄉最多的17條產業道路，沒有工廠汙染，可以打造成美麗的休閒農業區。

(中國時報)